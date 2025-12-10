|
10 dicembre 2025, Aggiornato alle 09,19
Infrastrutture 10/12/2025

Livorno, per la Fortezza Vecchia sarà ripristinata l'acquaticità

Firmato l'atto di concessione che sancisce il trasferimento alla Porto Immobiliare srl dello specchio acqueo che corre lungo le mura del manufatto mediceo


A distanza di poco più di un mese dall'aggiudicazione della gara relativa all'affidamento dei lavori del primo lotto, il presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, ha firmato l'atto di concessione che sancisce il trasferimento alla Porto Immobiliare srl dello specchio acqueo che corre lungo le mura del manufatto mediceo, dal Ponte di Santa Trinita al Varco Fortezza. Non si tratta di una mera formalità ma di un passaggio fondamentale per arrivare, auspicabilmente il prossimo 18 gennaio, all'avvio dei lavori aggiudicati il 30 ottobre scorso all'ATI vincitrice dell'appalto, composta dalla società edilizia Tirrena spa e LU.MAR. impianti srl.

Una volta firmato l'atto, la Porto Immobiliare entrerà infatti nella piena disponibilità delle aree su cui dovranno essere avviati gli interventi di riqualificazione e provvederà a redigere il verbale di consegna del Cantiere, che comprenderà non soltanto gli spazi oggetto della concessione (1719 mq, di cui 440 mq di specchi acquei) ma anche ulteriori 7500 mq di piazzali già in possesso della società partecipata da Port Authority ed Ente camerale.

La concessione avrà una durata di dieci anni, con decorrenza dal 9 dicembre mentre i lavori si completeranno in 18 mesi, periodo di tempo durante il quale l'ATI aggiudicatrice provvederà a realizzare il primo lotto, scavando fino a 2,80 metri rispetto al piano attuale, e restituendo così al manufatto Mediceo la sua originaria acquaticità, quella che aveva nell'800 prima del definitivo tombamento del canale perimetrale che ne circondava le mura. Un interramento in parte naturale, causato dalle correnti, in parte trasformato con l'opera dell'uomo, per fare spazio allo stoccaggio dei blocchi di marmo di Carrara che sarebbero serviti per realizzare l'area adiacente alla fortificazione, il piazzale dei marmi.

Il primo lotto, che ha un costo di 3,3 mln di euro ed è cofinanziato attraverso la Porto Immobiliare sia dall'AdSP (per il 72%) che dalla Camera di Commercio (per il 28%), prevede inoltre la costruzione di una passeggiata lastricata e di una scalinata verso la Fortezza accessibile anche ai disabili che collegherà il quartiere La Venezia al monumento simbolo di Livorno. Si dichiara soddisfatto Gariglio, che ha plaudito al lavoro di squadra che ha permesso di raggiungere questo traguardo: "Ringrazio la Porto Immobiliare e la Camera di Commercio per l'impegno profuso" ha dichiarato, sottolineando inoltre il ruolo strategico che l'Autorità di Sistema Portuale ha svolto sino ad oggi nella valorizzazione del patrimonio pubblico.

"Ci piace poter rimarcare come l'identità di un porto non sia costituita soltanto dal numero e dalla tipologia dei traffici che movimenta, ma anche da quei valori immateriali che ridefiniscono in chiave prospettica il rapporto simbiotico con la città di appartenenza" ha spiegato. "È con questa consapevolezza che abbiamo contribuito anche economicamente al rilancio del nuovo porto turistico del porto di Livorno, ed è con questa convinzione che oggi abbiamo in progetto importanti interventi di riqualificazione, come il recupero dell'acquaticità della Torre del Marzocco. Con la firma di questo atto di concessione - ha concluso Gariglio - andiamo oggi a restituire alla Fortezza Vecchia il suo antico splendore, permettendole di sviluppare pienamente la propria vocazione fieristico-culturale".

