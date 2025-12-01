|
adsp napoli 1
01 dicembre 2025, Aggiornato alle 10,34
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori - Politiche marittime 01/12/2025

L'International Maritime Organization rinnova la composizione del consiglio

Eletti gli Stati che faranno parte delle tre tradizionali categorie suddivise in base alla presenza e importanza nei servizi e commerci marittimi. Italia nel gruppo (a)

(Ph: Imo)

L'assemblea dell'International Maritime Organization (Imo) ha eletto gli Stati che faranno parte delle tre categorie del nuovo consiglio dell'organizzazione. Nella categoria (a), che include i dieci Stati con il maggiore interesse a fornire servizi di trasporto marittimo internazionale, sono state elette Cina, Grecia, Italia, Giappone, Liberia, Norvegia, Panama, Regno Unito/Irlanda del Nord, Repubblica di Corea e Stati Uniti d'America. 

Nella categoria (b), formata dai dieci Stati con il maggiore interesse nei commerci marittimi internazionali, sono state elette Australia, Brasile, Canada, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, India, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. 

Nella categoria (c), che include 20 Stati non eletti nelle prime due categorie che hanno interessi particolari nel trasporto marittimo o nella navigazione e la cui elezione al consiglio garantirà la rappresentanza di tutte le principali aree geografiche del mondo, sono state elette Arabia Saudita Arabia, Bahamas, Belgio, Cile, Cipro, Egitto, Filippine, Finlandia, Giamaica, Indonesia, Malaysia, Malta, Marocco, Messico, Nigeria, Perù, Qatar, Singapore, Sudafrica e Turchia. 

Il nuovo consiglio dell'Imo si riunirà giovedì 4 dicembre per la sua 136ª sessione ed eleggerà i suoi presidente e vicepresidente per il prossimo biennio.
 

Tag: imo

Articoli correlati

"Blue Italian Growth" e Federazione del Mare, accordo in Tunisia con il cluster marittimo locale

d'Amico International Shipping annuncia la vendita della sua nave più vecchia

Imbarco e arruolamento, Camera approva ddl "Semplificazioni"

Ambiente e formazione: "NauticinBlu" riparte da Genova

Per Fincantieri Marine Group rivisto il Programma Constellation

Israele, ZIM valuta proposte per l'acquisto della compagnia

Mediterraneo, a Roma il focus sulla pesca sostenibile

Transizione ecologica e Blue Economy, Rixi: "Servono regole globali, non barriere come l'ETS"

Web, energia e minerali: le ricchezze dei fondali