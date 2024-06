Link Industries conclude l'acquisizione della maggioranza di Schiavetti Enzo

Schiavetti Enzo S.r.l. è diventata parte del gruppo Fratelli Cosulich, attraverso la controllata Link Industries S.p.A. che ne ha acquisito la maggioranza. Nella nuova struttura societaria rimane la presenza di Enzo Schiavetti, in qualità di socio e amministratore delegato.

L'azienda, con sede a Genova e operativa sin dal 1870, vanta una lunga esperienza nel settore della produzione e vendita di prodotti hardware per l'industria navale e nautica, portando avanti da cinque generazioni le proprie attività, ampliando la propria gamma di prodotti e servizi correlati. Nel corso degli anni si è focalizzato sulla progettazione e commercio di prodotti di ferramenta per il settore navale e nautico: il portfolio comprende un'ampia gamma di soluzioni, legato al mondo delle porte e degli arredi navali, serrature, accessori di ferramenta e sistemi di chiusura, ad oggi utilizzati in tutte le tipologie di navi, passeggeri, traghetti, cargo, militari e pleasure boats.



Questa acquisizione arricchirà l'offerta già ampia di Link Industries, attiva nei prodotti di iso-lamento termoacustico, in gamme per l'edilizia, e più in generale di tutta la unit del Maritime, Building & Industrial Supply, che è stata recentemente istituita nel gruppo, testimoniando una crescita continua nella diversificazione delle sue attività.

I commenti

Enzo Schiavetti, amministratore delegato Schiavetti Enzo S.r.l.: "Abbiamo deciso di cogliere un'importante opportunità unendo le forze con una stimata realtà del settore, che possa dare continuità alla nostra crescita. La possibilità di creare sinergia con la Link Industries ha creato in noi la convinzione che era la scelta giusta per guardare ad un futuro di sviluppo e consolidamento, nella convinzione di aver trovato nelle persone della Famiglia Cosulich e del loro management quella condivisione di obiettivi e valori che hanno caratterizzato la nostra attività. La mia permanenza, quale socio di minoranza e amministratore delegato, assicura la continuità della gestione e le più solide basi per lo sviluppo sinergico della società all'interno e con il gruppo Cosulich. Per la Schiavetti Enzo srl si apre un futuro ricco di entusiasmo, che ci auguriamo confermi nel tempo la credibilità guadagnata in tanti anni di sincera dedizione al lavoro".

Marta Cosulich, Ceo Fratelli Cosulich, presidente Link Industries S.p.A.: "La famiglia Cosulich è senza ombra di dubbio profondamente legata al settore navale e della cantieristica, come testimonia il ruolo centrale nella costituzione dei cantieri di Monfalcone nel 1908. In oltre 20 anni in Link Industries abbiamo consolidato l'expertise nell'offrire soluzioni in questo ambito ed abbiamo scelto di unirci professionalmente con una realtà che opera quotidianamente nel settore, unendo le comuni passioni familiari, certi che saranno il volano per una crescita congiunta e di grande valore. Per Link Industries è un giorno molto importante, perché espandiamo la famiglia dando il benvenuto a bordo ad Enzo ed al suo team con cui condividiamo una visione a lungo termine. Colgo l'occasione per un sentito ringraziamento a Giulia Cosulich, amministratore delegato di LInk Industries, ed ai colleghi Link Paolo Siri e Simona Borghello che faranno parte del neo-costituito CdA di Schiavetti Enzo S.r.l., per aver lavorato a lungo perché questa operazione si concludesse positivamente".

Assistenza legale

Link Industries è stata assistita dallo Studio Legale Turci, con un team composto dall'avvocato Marco Turci, dal prof. Luca Calzolari e dal Trainee Lawyer Matteo Fugazza. L'analisi finanziaria e fiscale preliminaree è stata condotta dal team di Baker Tilly Italy Tax S.r.l., sotto la supervisione del Dott. Clemente Bianco con il supporto degli Associates Lorenzo Ardoino e Donato Spagna. I venditori sono stati assistiti da Deloitte Legal, con un team coordinato dal Partner Andrea Blasi e composto da Alessandro Dona e Luca Giusquiami, con il supporto del teamcoordinato dal Partner Alessandra Maniglio, Head of practice Employment & Benefit, per i temi giuslavoristi. Si menziona anche il contributo come advisor dell'operazione del team Passadore Servizi & Consulenze e per i temi fiscal, lo Studio Picasso & Giusto.