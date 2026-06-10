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Armatori - Logistica 10/06/2026

L'imbarcazione che vola: nuovo progetto di MOL e Japan Airlines

Il "Seaglider" è un velivolo completamente elettrico in grado di raggiungere velocità fino a 300 chilometri orari

(Ph: MOL)

Trasporto marittimo o aeronautico? Il dubbio sorge scoprendo i dettagli del progetto che coinvolge Mitsui OSK Lines, Japan Airlines, Lloyd's Register e lo sviluppatore statunitense Regent. Le quattro aziende hanno firmato un accordo per realizzare un'imbarcazione futuristica in grado di sorvolare il mare a velocità simili a quelle di un aereo.

Il Seaglider è un velivolo completamente elettrico in grado di raggiungere velocità fino a 300 chilometri orari sfrecciando a pochi metri dall'acqua. L'innovativo velivolo viene proposto come soluzione di trasporto a zero emissioni per passeggeri e merci, al servizio delle città costiere e delle comunità insulari.
 

Tag: navi - cargo aereo

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