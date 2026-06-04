L'estate di Grimaldi Lines Tour Operator: vacanze mediterranee, city break e viaggi esperienziali

Vacanze sempre più autentiche e rilassanti. È l'estate 2026 di Grimaldi Lines Tour Operator, che ha rivoluzionato il viaggio via mare, trasformandolo da semplice traversata a parte integrante dell'esperienza: a bordo delle navi Grimaldi Lines i passeggeri trovano infatti accoglienza e servizi, godendo nel contempo di indimenticabili tramonti sul Mar Mediterraneo e della libertà di spostarsi comodamente con la propria auto al seguito.

Le Vacanze Mediterranee con viaggio in nave sono il cuore dell'offerta di Grimaldi Lines Tour Operator. Alla traversata marittima abbinano soggiorni in hotel, villaggio o appartamento, tutti singolarmente selezionati con grande attenzione al rapporto qualità/prezzo e pensati non solo per il target famiglia, ma anche per le coppie e i gruppi di amici. Mete delle Vacanze Mediterranee sono le più famose destinazioni turistiche del Mare Nostrum: la Sardegna delle spiagge iconiche, la Sicilia tra mare e cultura, la Grecia dei tramonti spettacolari e la Spagna della Costa Brava.

A chi ama l'isola dei nuraghi, con i suoi inimitabili colori, è dedicata una speciale Vacanza Mediterranea sulla costa nord occidentale, in prossimità di Badesi. Per soggiorni dal 27 giugno al 5 luglio i prezzi partono da 725 euro a persona – escluse tassa di soggiorno e tessera club obbligatorie - e includono: viaggio a/r da Livorno per Olbia e da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres a bordo delle navi Grimaldi Lines in passaggio ponte con veicolo al seguito, soggiorno di 7 notti presso il Mimose Beach Village con sistemazione in camera doppia standard e trattamento di pensione completa con bevande selezionate incluse ai pasti, assicurazione medica/annullamento/bagaglio.

In Sicilia, per l'estate 2026, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per soggiornare vicino al mare, uno tra i più belli e incontaminati dell'isola, nei pressi del parco archeologico di Selinunte, nella settimana dal 16 luglio al 24 luglio i prezzi partono da 779 euro a persona – escluse tassa di soggiorno e tessera club obbligatorie. Dopo aver viaggiato da Napoli a Palermo a bordo dell'accogliente Cruise Ausonia di Grimaldi Lines, troverete ad attendervi l'hotel Paradise Beach Resort per 7 notti in camera doppia standard con vista monte, trattamento di pensione completa, assicurazione medica/annullamento/bagaglio.

Tra le mete internazionali spicca l'isola di Corfù, regina delle Ionie. Qui la vacanza mediterranea prevede sistemazioni in moderni appartamenti dotati di tutti i comfort, come quelli offerti dal Residence Flower Garden in località Ipsos. Nella settimana 3-11 luglio i prezzi ad appartamento nella speciale formula Family and Friends partono da 1195 euro – esclusa tassa di soggiorno - per 2 persone in monolocale e anche in questo caso, oltre al pernottamento di 7 notti, comprendono il viaggio di andata e ritorno dal porto di Brindisi, con veicolo al seguito e assicurazione medica/annullamento/bagaglio.

È invece la Spagna la destinazione consigliata a tutti coloro che amano le vacanze più movimentate e il divertimento a qualsiasi ora del giorno e della notte. A Lloret del Mar, il regno della movida, c'è la possibilità di soggiornare presso l'Hotel Palm Beach a prezzi davvero interessanti, che partono da 680 euro a persona – esclusa tassa di soggiorno - nella settimana 3-12 luglio. Anche in questo caso la quota comprende il viaggio a/r via mare a bordo delle navi Grimaldi Lines con auto o moto al seguito, 7 pernottamenti in camera doppia standard con trattamento di pensione completa e bevande selezionate incluse ai pasti, assicurazione medica/annullamento/bagaglio.

Grimaldi Lines Tour Operator non è solo sinonimo di vacanza mediterranea, con i suoi rilassanti soggiorni al mare. I City Break sono infatti la soluzione ideale per scoprire nuove destinazioni in pochi giorni, concedendosi una pausa dalla routine ed esplorando città ricche di storia come Barcellona, Palermo, Napoli e molte altre. Per tutti i dettagli sulle diverse proposte, consultare il sito www.grimaldi-touroperator.com