Armatori 03/11/2025

Lavoro, due tappe in Campania per le assunzioni di GNV

Gli appuntamenti con il "recruiting" del mese di novembre sono a Torre del Greco e a Salerno

(Ph: Lavoro Facile.info)

GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, annuncia due nuove tappe della propria campagna di assunzioni 2025, avviata a inizio anno in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l'Impiego nazionali. Le prossime tappe di selezione si terranno in Campania, in collaborazione con i Centri per l'impiego - Direzione Generale Lavoro e Formazione della Regione Campania martedì 12 novembre a Torre del Greco e mercoledì 13 novembre a Salerno.

Gli incontri sono in programma:

- Martedì 12 novembre, dalle ore 09:30 alle ore 16:00 presso Stecca – Incubatore del Mare – ex Molini Meridionali Marzoli (Via Calastro 8, Torre del Greco);
- Mercoledì 13 novembre, dalle ore 09:30 alle ore 16:00 presso il Centro per l'Impiego di Salerno (Via Generale Clark 51).

Per partecipare è necessario compilare il seguente modulo

Durante le due giornate, i partecipanti potranno incontrare i recruiter di GNV, coadiuvati dagli operatori dei Centri per l'Impiego della Regione Campania e di SLI, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte. La Compagnia ricerca professionisti per ruoli di bordo da inserire nella sezione Hotel/Retail e Deck & Engine.

Le figure ricercate comprendono:

- per la sezione HOTEL/RETAIL: assistente ufficio (con conoscenza dell'arabo), magazziniere, piccolo di camera, cambusiere, capo cuoco, pizzaiolo, cuoco, piccolo di cucina, Shop Attendant (cassiere shop con conoscenza dell'arabo).
- per la sezione DECK & ENGINE: nostromo, marinaio, direttore di macchina, 1° ufficiale di macchina, ufficiale di macchina, capo operaio, elettricista, giovanotto elettricista, operaio meccanico, operaio motorista, comune di macchina, frigorista, ottonaio

Per i candidati alle posizioni Deck & Engine che parteciperanno al job day è richiesta comprovata esperienza pregressa a bordo e dovranno portare con sé una copia del proprio documento d'identità in corso di validità, una copia del proprio CV aggiornato, il libretto di navigazione, la documentazione relativa ai corsi SCTW ed eventuali certificati ove necessario.

