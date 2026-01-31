|
adsp napoli 1
31 gennaio 2026, Aggiornato alle 18,15
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Personaggi - Politiche marittime 31/01/2026

Laura DiBella nominata presidente della Federal Maritime Commission

L'agenzia federale regola il sistema dei trasporti marittimi internazionali con gli Stati Uniti

Laura DiBella (Ph: Fmc)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ufficialmente nominato Laura DiBella presidente della Federal Maritime Commission (Fmc), l'agenzia federale che regola il sistema dei trasporti marittimi internazionali con gli Usa. Resterà in carica fino al 30 giugno 2028.

In precedenza, DiBella ha ricoperto il ruolo di prima donna segretario al commercio della Florida, presidente e ceo di Enterprise Florida e presidente dello Sviluppo Aziendale presso il Dipartimento del Commercio della Florida, dove si è occupata di preservare e migliorare l'economia della Florida, che vale 1,5 trilioni di dollari. Più recentemente, prima di entrare nella Commissione Marittima Federale, DiBella ha lavorato come consulente per gli affari governativi presso Adams and Reese LLP.

La sua carriera nel settore marittimo è iniziata dopo che le è stato chiesto di ricoprire temporaneamente il ruolo di direttore del Porto di Fernandina Ocean Highway e dell'Autorità Portuale nel 2017, mentre era a capo dello sviluppo economico locale nella Contea di Nassau, in Florida.
 

Tag: armatori

Articoli correlati

Tassazione marittimi, Confitarma: "Occupazione a rischio per posizione Agenzia delle Entrate"

Port fee in Campania, si torna a discutere dell'indennizzo logistico

Cold ironing, Assarmatori: "Bene decreto del Mit per agevolazioni su energia usata in porto"

Quiet Ocean, Italia in prima linea nella Coalizione di Stati

Sicurezza informatica: progetto Ue per France Cyber Maritime, Feport e Federazione del Mare

Concessioni demaniali marittime, recuperate in Campania imposte per 3 milioni

Autorità portuali, Mef e Mit approvano i bilanci di previsione

Si è spento Decio Lucano. Il mare come missione

Andrea Dellacasa è il nuovo ceo e general manager di Medov Logistics