L'assemblea privata di Confitarma delinea le priorità per il 2026

Si è svolta ieri a Roma, presso la sede di Palazzo Colonna, l'assemblea privata di Confitarma, alla quale hanno partecipato numerose Autorità civili e militari, invitate per le conclusioni del presidente Mario Zanetti. L'incontro ha rappresentato un proficuo e partecipato momento di confronto sulle attività svolte dalla Confederazione nel corso dell'anno e sugli obiettivi strategici per il 2026. Dopo le relazioni dei presidenti dei Gruppi Tecnici, Zanetti ha delineato le principali priorità dell'azione confederale, con un focus specifico su transizione energetica, semplificazione normativa, competitività dell'industria marittima e governance portuale.

"Le sfide che l'armamento nazionale sta affrontando richiedono una forte azione a tutti i livelli, a partire da quello europeo", ha sottolineato Zanetti. "Nel 2026 continueremo a ribadire in ogni sede la necessità di un approccio globale alla transizione energetica. Le regole europee, così come oggi configurate, penalizzano le imprese del settore nella competizione internazionale, esponendo gli armatori italiani anche a concreti rischi di doppia imposizione".

Zanetti ha quindi confermato la necessità di destinare le risorse ETS pagate dal settore alla transizione energetica dello shipping, "trasformando un costo in un investimento per la competitività del sistema", e di istituire un fondo pluriennale per il rinnovo e il refitting della flotta, eliminando le criticità degli strumenti precedenti. Centrale anche il tema della semplificazione normativa, insieme al rafforzamento della competitività della bandiera italiana e all'avvio della riforma della governance portuale, che dovranno garantire regole uniformi e certezza nella programmazione.

"Confitarma rappresenta una flotta articolata e diversificata in tutte le tipologie di naviglio, espressione di imprese italiane riconosciute come eccellenze a livello nazionale e internazionale, fortemente radicate nei territori. Un'identità forte che nel 2026 porteremo nelle più importanti realtà locali attraverso le riunioni del nostro Consiglio Generale" - ha inoltre evidenziato il presidente Zanetti.

"L'unità di intenti e di visione che derivano e prendono forza dal confronto interno, rappresentano un valore fondamentale per Confitarma e per l'intero cluster marittimo" – ha concluso Zanetti, ringraziando la squadra che lo ha affiancato in questo primo anno e mezzo di mandato - in particolare i vice presidenti Mariella Amoretti, Cesare d'Amico, Guido Grimaldi e Lorenzo Matacena, i consiglieri direttivi, il direttore generale e l'intera struttura confederale. Nel corso dell'assemblea si è concluso l'iter di rinnovo degli organi sociali della Confederazione con la nomina dei membri dei Gruppi Tecnici. Pertanto, l'organigramma completo risulta così composto:

Consiglio Generale

Membri di diritto

Mario ZANETTI - Presidente e Presidente GT Porti e Infrastrutture

Mariella AMORETTI – Vice Presidente con delega all'organizzazione e al bilancio

Cesare d'AMICO – Vice Presidente

Lorenzo MATACENA - Vice Presidente e Presidente GT Trasporti e logistica corto raggio e autostrade del mare

Guido GRIMALDI - Vice Presidente con delega al marketing associativo e Presidente GT Transizione ecologica, tecnica navale, regolamentazione ricerca e sviluppo

Nicola COCCIA - Past President e Presidente GT Finanza e Diritto d'Impresa

Angelo D'AMATO - Presidente GT Risorse umane e relazioni industriali

Salvatore d'AMICO - Presidente GT Trasporti e Logistica internazionali, regolamentazioni e organismi internazionali e sicurezza

Marialaura DELL'ABATE - Presidente Gruppo Giovani Armatori e Presidente GT Education e capitale umano

Mario MATTIOLI - ultimo Past President

Emanuele GRIMALDI - Past President

Paolo d'AMICO - Past President

Paolo CLERICI - Past President

Membri elettivi

Roberto ALBERTI

Claudio BACCICHETTI

Rosalba BARRETTA

Fabio BARTOLOTTI

Gabriele BRULLO

Paolo CAGNONI

Davide CALDERAN

Fabrizio CONNI

Francesco D'ALESIO

Gianni Andrea de DOMENICO

Calogero FAMIANI

Cristian Emanuele GAMBINI

Andrea GAROLLA di BARD

Alessandra GRIMALDI

Domenico IEVOLI

Beniamino MALTESE

Fabio MONTANARI

Vittorio MORACE

Diego PACELLA

Alessandro RUSSO

Fabrizio VETTOSI

Barbara VISENTINI

Il Collegio dei Revisori risulta così composto:

Carlo LOMARTIRE - Presidente

Stefano BASSO - Effettivo

Roberto COCCIA - Effettivo

Luciano ABATE - Supplente

Andrea TILLI - Supplente

Il Collegio dei Probiviri risulta così composto:

Giorgio BERLINGIERI - Effettivo

Alfonso MAGLIULO - Effettivo

Stefano ZUNARELLI - Effettivo

Corrado MEDINA - Supplente

Francesco SERAO - Supplente

Inoltre, il Consiglio del 29 ottobre u.s. ha nominato quali rappresentanti di Confitarma:

-il Vice Presidente Cesare d'Amico nel Board ICS;

- il Vice Presidente Guido Grimaldi nel Board ECSA.