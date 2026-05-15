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Logistica 15/05/2026

L'assemblea di Fincantieri approva il Bilancio 2025 e nomina il nuovo collegio sindacale

Il gruppo cantieristico ha registrato nel periodo un utile netto di oltre 97 milioni di euro


Con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, si è riunita ieri a Trieste l'assemblea ordinaria e straordinaria di Fincantieri, che ha chiuso il periodo con un utile di 97.466.054,18 euro. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio consolidato relativo sempre all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. L'assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto come segue:

a. il 5%, pari a euro 4.873.302,71, a riserva legale;
b. la residua parte, pari a euro 92.592.751,47, a riserva straordinaria.

È stato inoltre nominato con il meccanismo del voto di lista il nuovo collegio sindacale che resterà in carica per tre esercizi (2026-2028). Quali Sindaci effettivi, sono stati nominati Gabriella Chersicla (tratta dalla lista presentata dall'azionista di minoranza Inarcassa), Elena Cussigh e Antonello Lillo (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A.) e, quali Sindaci supplenti, Maurizio De Filippo (tratto dalla lista presentata dall'azionista di minoranza Inarcassa), Ottavio De Marco e Arianna Pennacchio (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A.).

La lista presentata dall'azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A., titolare del 64,24% del capitale sociale di Fincantieri, ha conseguito il voto favorevole dell'86,13% del capitale sociale rappresentato in assemblea e avente diritto di voto. La lista presentata dall'azionista di minoranza Inarcassa, titolare dell'1,98% del capitale sociale, ha conseguito il voto favorevole del 13,67%. L'assemblea ha nominato, quale presidente del collegio sindacale, il Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza Gabriella Chersicla. Il il compenso annuo lordo del presidente del collegio sindacale sarà di 67.500 euro, mentre 45.000 euro ciascuno andranno agli altri Sindaci effettivi.

L'assemblea ha infine approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 14 maggio 2025. È stato inoltre autorizzata l'emissione di massime 1.960.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del secondo ciclo del Performance Share Plan 2022-2024, da attribuire ai dipendenti della Società e/o delle sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.
 

Tag: fincantieri

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