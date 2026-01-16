|
La terapia di Federlogistica contro il caos geopolitico

Le proposte dell'organismo di rappresentanza saranno presentate e discusse nel corso dell'assemblea in programma a Roma il 27 gennaio


A Roma un'assemblea aperta all'appfofondimento dei nuovi scenari geopolitici, dei conflitti in atto, dei dazi e delle politiche commerciali. Tutti fattori che avranno un'incidenza determinante sugli assetti logistici di domani, sulla struttura ma anche l'operatività delle reti e sulle caratteristiche dei traffici. Ne è ben consapevole Federlogistica che infatti presenterà nel corso della sua assemblea, programmata nella Capitale il 27 gennaio prossimo, la sua terapia originale per consentire ai singoli Stati ma anche ai singoli mercati, in primis quello italiano, di contrapporre un assetto stabile e affidabile rispetto alle trasformazioni rapidissime imposte proprio da questi elementi di costante incertezza e di cambiamento rapidissimo.

Sotto la presidenza di Davide Falteri, presso la sede di Confcommercio, verranno analizzati anche i possibili antidoti che il comparto logistico può mettere in campo, dalla digitalizzazione all'interoperabilità sino a un utilizzo mirato dell'intelligenza artificiale. Antidoti che dovranno consentire e stanno già consentendo in parte alle aziende del settore logistico di confrontarsi e sopravvivere a quella che è una vera e propria rivoluzione nei flussi e negli approvvigionamenti e non solo delle materie prime.

Programma dell'Assemblea
14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Saluti istituzionali
Pasquale Russo, Presidente Conftrasporto e Vicepresidente Confcommercio
Vincenzo Leone, Ammiraglio Ispettore (CP), Vice Comandante generale del Corpo
delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera
Salvatore Deidda, Presidente Commissione Trasporti Camera dei Deputati
Edoardo Rixi, Viceministro Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

15.00 Relazione introduttiva - Davide Falteri, Presidente Federlogistica

15.20 Lo scenario geopolitico tra conflitti e tensioni commerciali
Stefano Stefanini, Ambasciatore a.r., Consigliere Scientifico ISPI: "Triangolo USACina-Europa e debolezze europee: quali le sfide per l'economia italiana?"
15.45 Tavola Rotonda – Intervengono:
• Renato Loiero, Consigliere del Presidente del Consiglio per le politiche di
bilancio
• Oscar Farinetti, Fondatore Eataly
• Chiara Petrioli, Founder & CEO di WSense

17.00 Conclusioni
Luigi Merlo, Presidente Onorario Federlogistica
Nello Musumeci (in attesa di conferma), Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare
17.30 Dibattito

Moderatore: Augusto Minzolini, Giornalista

