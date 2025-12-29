|
La Spezia, Consiglio di Stato conferma legittimità della gara per il Molo Ravano

Ribadita la sentenza del Tar Liguria per i lavori previsti nell'accordo tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Lsct


Con la sentenza numero 10297/2025 pubblicata lo scorso 24 dicembre, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da Fincosit Srl e dalle altre imprese Suardi e Cmci del raggruppamento secondo classificato nella gara per l'esecuzione dei lavori di ampliamento del terminal Ravano del porto di La Spezia operato da La Spezia Container Terminal (Lsct), intervento previsto dall'accordo siglato a luglio 2022 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Lsct. La gara è stata vinta dal raggruppamento guidato da Icop.

Il contenzioso era iniziato il 21 marzo scorso, quando la cordata composta da Fincosit, Suardi e Cmci decise di ricorrere al Tar. Nello specifico, impugnarono gli atti della gara aperta da Lsct per l'appalto dei lavori di costruzione del molo Ravano e chiesero non solo l'annullamento degli atti, ma anche l'affidamento del cantiere. Il Tribunale amministrativo aveva però rigettato il ricorso, spingendo gli operatori a rivolgersi al Consiglio di Stato; il quale, come detto, ha rigettato la richiesta. L'intervento del molo Ravano avrà una durata prevista di due anni. La parte affidata a Icop abbraccia oltre alle opere di fondazioni speciali e consolidamento, il completamento e l'adeguamento delle banchine esistenti. 


 

