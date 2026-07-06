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Logistica - Personaggi 06/07/2026

La Spezia, confermati i presidenti di spedizionieri e agenti marittimi

Sandro Bucchioni e Andrea Fontana continueranno a guidale le due associazioni per il prossimo biennio. Eletti anche i consigli direttivi


Riunitesi presso la sede locale di Confindustria, le assemblee dell'Associazione Spedizionieri e dell'Associazione Agenti Marittimi del Porto della Spezia hanno eletto i rispettivi presidenti e i consigli direttivi.

Gli spedizionieri hanno confermato alla presidenza Sandro Bucchioni che aveva assunto la carica ad interim succedendo a Alessandro Laghezza dopo la sua elezione a presidente di Confindustria La Spezia. Bucchioni continuerà a guidare l'Associazione Spedizionieri per i prossimi due anni insieme al consiglio direttivo composto da Massimo Loré, Alessandro Biffignandi, Massimo Frolla, Emilio Simonini, Marco Esposito, Sergio Landolfi e Andrea Maranca.

Andrea Fontana è stato invece confermato presidente degli Agenti Marittimi e dei Raccomandatari del Porto della Spezia e rimarrà alla guida dell'associazione per il prossimo biennio insieme al consiglio direttivo composto da Giorgia Bucchioni, Gianluca Galazzo, Andrea Laviosa, Cristiano Giannetti, Marco Esposito e Simone Talara.
 

Tag: spedizionieri - agenti marittimi - la spezia

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