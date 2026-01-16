|
adsp napoli 1
16 gennaio 2026, Aggiornato alle 16,14
forges1

forges4
Eventi - Politiche marittime 16/01/2026

La Riforma portuale nello scalo di Napoli: il convegno del Propeller

Appuntamento a febbraio presso il Polo dello Shipping di via Depretis per ragionare sulle ultime novità nel settore


Poco prima delle festività natalizie, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge sulla Riforma Portuale, che ora passa alle Camere per il relativo esame. E proprio con l'obiettivo di ragionare sugli sviluppi di questa importante novità, il Propeller Club – Port of Naples ha organizzato per lunedì 9 febbraio alle ore 17.30 presso il Polo dello Shipping (Via A. Depretis n. 51, Napoli) il convegno sul tema: "La Riforma Portuale ed il Porto di Napoli".

Il programma

Relatori:
Eliseo Cuccaro
Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale

Pasquale Legora De Feo
Presidente Fise Uniport

Alessandro Ferrari
Direttore Generale Assiterminal

Alessandro Panaro
Dirigente Settore Marittimo ed Energia SRM

Fabrizio Vettosi
Managing Director VSL Club

Modera:
Domenico De Crescenzo
Presidente Accsea
 

