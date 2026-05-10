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10 maggio 2026, Aggiornato alle 10,39
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Politiche marittime 10/05/2026

La Marina Militare seleziona sedici orchestrali

Il concorso pubblico è aperto alla partecipazione di giovani che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni


C'è tempo fino al 5 giugno per partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici orchestrali presso la banda musicale della Marina Militare. I candidati, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, potranno aspirare ai seguenti ruoli da ricoprire:

a. un posto di Primo Maresciallo per il seguente strumento: - 1° Clarinetto Piccolo in Lab;  
b. un posto di Capo di 1^ classe per il seguente strumento: - 1° Clarinetto Soprano in Sib; 
c. un posto di Capo di 1^ classe per il seguente strumento: - 1° Trombone Basso in Fa; 
d. un posto di Capo di 1^ classe per il seguente strumento: - Flicorno Basso Grave in Fa; 
e. un posto di Capo di 1^ classe per il seguente strumento: - 2° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino); 
f. un posto di Capo di 1^ classe per il seguente strumento: - 2° Clarinetto Piccolo In Lab (con l'obbligo del Clarinetto Piccolo in Mib); 
g. un posto di Capo di 1^ classe per il seguente strumento: - 1° Clarinetto Soprano in Sib;
h. un posto di Capo di 1^ classe per il seguente strumento: - 2° Clarinetto Soprano in Sib; 
i. un posto di Capo di 1^ classe per il seguente strumento: - 2° Flicorno Contrabbasso in Sib; 
j. un posto di Capo di 2^ classe per il seguente strumento: - 1° Clarinetto Contralto in Mib (Raddoppio); 
k. un posto di Capo di 2^ classe per il seguente strumento: - Clarinetto Contrabbasso in Sib;  
l. un posto di Capo di 2^ classe per il seguente strumento: - 1° Clarinetto Soprano in Sib; 
m. un posto di Capo di 2^ classe per il seguente strumento: - 2° Clarinetto Contralto in Mib (Raddoppio); 
n. un posto di Capo di 2^ classe per il seguente strumento: - 2° Saxofono Baritono in Mib;  
o. un posto di Capo di 2^ classe per il seguente strumento: - 3° Flicorno Contralto in Mib; 
p. un posto di Capo di 2^ classe per il seguente strumento: - 2° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione).
 

Tag: marina militare - concorsi

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