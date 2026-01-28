|
31 gennaio 2026
Eventi - Logistica 28/01/2026

"La logistica fattura nel mondo diecimila miliardi". A Roma l'assemblea di Federlogistica

Secondo il presidente Falteri, chi ha in mano i comandi del settore, controlla non solo le rotte dell'interscambio via mare ma determina la competitività

Davide Falteri

Almeno mille miliardi di euro. È il valore stimato, per difetto, della logistica solo in Europa. Secondo i dati più recenti la logistica a livello mondiale "fattura" dal 9 al 10% del PIL, qualcosa come 10 trilioni di dollari (10.000 miliardi) con la prospettiva di crescere di tre volte entro il 2030/2035. Dati choc scaturiti ieri dall'assemblea di Federlogistica, svoltasi a Roma, e dalla relazione del presidente della Federazione, Davide Falteri. Chi ha in mano i comandi della logistica, secondo Falteri, controlla non solo le rotte dell'interscambio via mare ma determina la competitività o, al tempo stesso, l'emarginazione di Paesi e di interi continenti nel quadro economico e geo-politico mondiale.

"La logistica – ha detto Falteri – è diventata un punto di equilibrio tra mercati e decisioni politiche. Non si tratta più solo di efficienza, ma di visione, coordinamento e capacità di governare i cambiamenti in atto. In questo quadro anche quelli che sembravano problemi tecnici, come quelli legati alle Dogane, hanno cessato di essere tali. Le Dogane non sono procedure, sono tempo. E il tempo è il principale fattore di competitività".

Nel corso dell'assemblea è stato più volte ripetuto il "mantra" della centralità del Mediterraneo e di un ruolo dell'Italia che per essere davvero una piattaforma naturale transita attraverso digitalizzazione, formazione intensiva e internazionalizzazione. In sintesi, la risposta all'interrogativo scelto per l'Assemblea di oggi non è un nome o uno Stato: è il metodo.

A chiudere i lavori dell'assemblea di Federlogistica è stato Luigi Merlo, presidente onorario, che ha richiamato l'importanza di una visione di lungo periodo per il settore logistico e il valore del dialogo costante tra istituzioni, imprese e territori, sottolineando la necessità di scelte coerenti e coordinate per rafforzare il ruolo dell'Italia nei traffici internazionali. L'assemblea si è conclusa con un forte richiamo alla necessità di decisioni condivise, responsabilità collettiva e capacità di governo dei cambiamenti, affinché la logistica possa continuare a svolgere il proprio ruolo strategico a servizio dell'economia reale e dello sviluppo del Paese.

