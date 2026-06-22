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Armatori - Personaggi 22/06/2026

John Denholm nuovo presidente dell'International Chamber of Shipping

Subentra nella carica a Emanuele Grimaldi, che ha concluso il proprio mandato quadriennale

John Denholm

Il consiglio direttivo dell'International Chamber of Shipping (ICS) riunitosi a Palazzo Valentini, a Roma, ha nominato all'unanimità John Denholm quale nuovo presidente, che subentra nella carica a Emanuele Grimaldi, che ha concluso il proprio mandato quadriennale.

Denholm è diventato nel 1993 amministratore delegato dell'azienda di famiglia, la J. & J. Denholm. Attualmente ricopre anche la carica di presidente esecutivo. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto numerose posizioni di leadership nel settore marittimo, tra cui la presidenza della UK Chamber of Shipping e del BIMCO.
 

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