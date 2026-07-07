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07 luglio 2026, Aggiornato alle 15,46
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Armatori 07/07/2026

Jadrolinija: operativa la nuova linea veloce marittima tra Ancona e Zara

La compagnia rafforza i collegamenti tra Italia e Croazia con l'introduzione del catamarano "Jalena"


Con l'introduzione della nuova linea veloce marittima tra Ancona e Zara, Jadrolinija, la compagnia croata di trasporto passeggeri via mare, rafforza ulteriormente i collegamenti tra Italia e Croazia. Nel porto di Zara (Gaenica), è stato accolto ufficialmente il catamarano Jelena, rientrato da Ancona con i passeggeri a bordo. 

Il collegamento sarà dunque operato fino al 30 agosto dal catamarano veloce Jelena, tra le unità più moderne della flotta, con una capacità di 400 passeggeri. La traversata, della durata di circa quattro ore, si propone come il collegamento marittimo più rapido tra le due sponde dell'Adriatico. Il servizio prevede cinque partenze settimanali, con tariffe a partire da 100 euro per gli adulti e 50 euro per i bambini fino ai 12 anni. 
 

Tag: traghetti

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