22 settembre 2025, Aggiornato alle 10,18
Infrastrutture - Logistica 22/09/2025

Italia–Florida, si rafforza il Protocollo d'intesa degli scali marittimi

Si è tenuto a Genova un meeting con i rispettivi gruppi di lavoro per avviare scambi utili ad entrambi i sistemi portuali


Venerdi scorso, presso Palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, si è tenuto il meeting dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi del Protocollo d'Intesa Italia–Florida, siglato da Assoporti, Assologistica e dai porti della Florida, al quale ha aderito formalmente anche Assiterminal proprio durante quest'ultimo incontro..

La scelta di organizzare l'incontro in concomitanza con il Salone Nautico di Genova è stata concertata con la delegazione statunitense, al fine di mostrare una delle eccellenze italiane dell'ambito marittimo,  e di collegare l'attività dei gruppi con eventi di rilievo del settore. È stato inoltre concordato che i prossimi appuntamenti si terranno in concomitanza con manifestazioni importanti sia nei porti italiani sia in quelli statunitensi, così da integrare il lavoro tecnico con la promozione della portualità e della blue economy.

I tre gruppi di lavoro previsti dal Protocollo – Cargo Operations, Cruise Operations e Maritime Workforce Training – hanno avviato un confronto che si è rivelato già molto proficuo. Nel settore cargo sono stati condivisi modelli di innovazione e digitalizzazione delle catene logistiche, dalle procedure doganali semplificate alla tracciabilità avanzata delle merci. Nel comparto crociere il dibattito si è concentrato sulle relazioni porto–città e sulla transizione energetica, con particolare attenzione all'elettrificazione delle banchine e alla gestione sostenibile dei flussi turistici. Per quanto riguarda la formazione, è stato proposto di avviare un dialogo con università ed enti specializzati per costruire percorsi congiunti in grado di rispondere alle nuove esigenze di competenze digitali, green e tecnologiche.
 

