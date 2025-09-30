|
06 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,46
Logistica 30/09/2025

Italia-Grecia, Fincantieri al centro dell'intesa per la cooperazione navale

Firmato un accordo preliminare volto alla cessione alla Marina Militare ellenica di due unità navali attualmente in servizio presso la flotta della nostra Marina Militare


Nell'ambito della giornata inaugurale della fiera Seafuture a La Spezia, i direttori nazionali agli armamenti di Italia e Grecia hanno firmato un accordo preliminare volto alla cessione alla Marina Militare greca, attraverso Fincantieri, di due unità navali, attualmente in servizio presso la flotta della Marina Militare italiana. La firma si è tenuta alla presenza, fra gli altri, del ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, del suo omologo greco Nikos Dendias e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio Enrico Credendino. 

L'intesa rappresenta un passo significativo nella cooperazione tra Italia e Grecia, confermando al tempo stesso il valore strategico delle unità navali italiane costruite da Fincantieri, riconosciute a livello internazionale come eccellenza della cantieristica militare nazionale, e promuovendo collaborazione, interoperabilità e sviluppo industriale congiunto nel dominio marittimo.

L'accordo definitivo, soggetto alle consuete autorizzazioni, comprenderà anche un pacchetto di supporto, che potrà essere gestito da Fincantieri grazie al proprio know-how e alle consolidate competenze nei servizi post-vendita. Si prevede, inoltre, che queste due navi siano sostituite con nuovi ordinativi nel prossimo futuro

"Le nostre navi militari di punta rappresentano una piattaforma di eccellenza riconosciuta a livello globale e un veicolo straordinario di export geopolitico - ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri -, Questo accordo preliminare è un'ulteriore evidenza della rilevanza internazionale del sistema italiano in termini militari e industriali e conferma l'importanza e la forza strategica della partnership con la Marina Militare italiana. Ribadisce inoltre la centralità di Fincantieri nel rafforzare la cooperazione industriale tra Paesi alleati e nel sostenere la proiezione internazionale della Difesa italiana, consolidando il ruolo del Gruppo come riferimento della cantieristica navale europea".

