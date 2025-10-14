|
Politiche marittime 14/10/2025

Italia e Croazia, parte la cooperazione tra le Guardie Costiere

I colloqui bilaterali si sono tenuti nello scalo di Pola. Pianificate esercitazioni congiunte


Nei giorni scorsi nave Peluso - CP 905, unità maggiore della Guardia Costiera italiana, ha fatto scalo per una "Port Visit" a Pola (Croazia), dove si sono tenuti dei colloqui bilaterali di staff tra le due Guardie Costiere.

Durante la sosta, una delegazione di Ufficiali del Reparto "Piani e Operazioni" del Comando Generale delle Capitanerie di porto ha incontrato i rappresentanti della Guardia Costiera croata, per rafforzare la cooperazione operativa e pianificare le prossime esercitazioni congiunte nel settore della ricerca e soccorso in mare (SAR).

Tali attività si inseriscono nell'ottica di consolidare le proficue relazioni di collaborazione esistenti, nonché di implementare le attività esercitative degli uomini e donne della Guardia Costiera in contesti internazionali, lo scambio di buone pratiche e l'impiego congiunto delle nuove tecnologie a disposizione.

