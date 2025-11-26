|
26 novembre 2025, Aggiornato alle 12,57
Armatori 26/11/2025

Israele, ZIM valuta proposte per l'acquisto della compagnia

La società armatoriale conferma l'offerta presentata da Glickman e Ungar. Ma ci sono in lizza altri investitori strategici


La società armatoriale israeliana ZIM comunica di aver ricevuto un'offerta preliminare non vincolante per l'acquisizione dell'intero capitale azionario dell'azienda da parte di Eli Glickman, amministratore delegato e presidente della ZIM, e dell'imprenditore israeliano Rami Ungar. 

Una proposta già nota da mesi e in corso di valutazione, che non preclude però l'intenzione della ZIM di valutare proposte alternative (già arrivate) di investitori strategici. Intanto la compagnia ha comunicato la decisione da parte del proprio consiglio di amministrazione di incaricare la Evercore quale consulente finanziario e le società Meitar Law Offices e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP come consulenti legali.
 

