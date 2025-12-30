|
30 dicembre 2025, Aggiornato alle 16,31
Armatori 30/12/2025

Israele, ZIM rigetta una seconda offerta di acquisto presentata da Glickman e Ungar

La società armatoriale con sede a Tel Aviv sta valutando diverse proposte competitive

Il consiglio di amministrazione della compagnia israeliana ZIM comunica di aver ricevuto e di stare valutando diverse proposte competitive di valore strategico per l'acquisizione di tutte le azioni ordinarie circolanti della società. 

Il Cda riferisce di aver inoltre ricevuto una nuova proposta d'acquisto da un'entità di proprietà di Eli Glickman, amministratore delegato e presidente della ZIM, e di Rami Ungar, che nei mesi scorsi avevano già presentato un'offerta rigettata dal Cda in quanto ritenuta non consona al valore della compagnia. Per lo stesso motivo, anche questa seconda proposta è stata respinta.
 

