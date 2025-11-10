|
10 novembre 2025
Ispra e T. Mariotti celebrano posa della chiglia e delle monete di nave "Arcadia"

L'unità oceanografica è stata realizzata presso i cantieri navali di Piombino Industrie Marittime

La nave "Arcadia" (Ph: Mariottiyard.it)

Si è svolta presso i cantieri navali di Piombino Industrie Marittime (PIM), la cerimonia di posa della chiglia e delle monete per la nuova nave oceanografica Arcadia, destinata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) alla presenza delle autorità, dei rappresentanti di ISPRA, della Marina Militare e del management dei cantieri T. Mariotti e Piombino Industrie Marittime.

L' Arcadia rappresenta una nuova generazione di unità dedicate alla ricerca scientifica e alla tutela dell'ambiente marino. Lunga circa 70 metri, sarà dotata di sistemi tecnologici di ultima generazione: veicoli subacquei autonomi (ROV) capaci di operare fino a 4.000 metri di profondità, laboratori modulari e spazi di bordo progettati per ospitare fino a 18 ricercatori, oltre all'equipaggio.

Grazie a queste dotazioni, ISPRA potrà ampliare e rendere più efficaci le proprie attività di monitoraggio, mappatura e studio degli ecosistemi marini e costieri, con un'attenzione particolare ai fondali profondi e alle aree più fragili del Mediterraneo. La nave opererà nell'ambito del progetto Pnrr MER, Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", il più ampio programma nazionale dedicato alla salvaguardia del mare e al potenziamento della ricerca ambientale.

Come da tradizione della cantieristica navale, la cerimonia è stata accompagnata dal gesto simbolico della posa delle monete, rito beneaugurante che da secoli segna l'unione tra armatore e cantiere. Le monete sono state sigillate all'interno del primo blocco di chiglia, cuore strutturale della nave, affinché rimangano a bordo come simbolo di fortuna e di protezione per chi lavorerà e navigherà sull'unità.

L'evento segna l'avvio ufficiale della costruzione di Arcadia, affidata al cantiere T. Mariotti, parte del Gruppo Genova Industrie Navali, a seguito della gara pubblica indetta da Invitalia per conto di ISPRA. Con un investimento complessivo di circa 107 milioni di euro, la realizzazione dell'unità rappresenta un importante impegno del Paese a favore della ricerca scientifica applicata al mare e della transizione ecologica. L'opera sarà realizzata nelle aree produttive di Piombino, in collaborazione con PIM, rafforzando la capacità industriale e tecnologica nazionale nel campo delle navi specializzate per la ricerca ambientale.

La costruzione della Arcadia contribuirà inoltre alla valorizzazione industriale del sito di Piombino e allo sviluppo di competenze ad alto contenuto tecnologico, con un impatto positivo sul territorio e sull'occupazione. Un progetto che unisce istituzioni, ricerca e industria in un impegno comune per la conoscenza e la tutela del mare, in linea con gli obiettivi del PNRR e della transizione ecologica.

