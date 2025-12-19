|
adsp napoli 1
19 dicembre 2025, Aggiornato alle 12,58
Informazioni Marittime

Infrastrutture 19/12/2025

Interporto Padova, a Psa Intermodal Italy e Logtainer la gestione del Terminal Intermodale

Il raggruppamento ha presentato un'offerta economica di 75 milioni di euro


Con un'offerta economica di 75 milioni di euro rispetto al valore a base d'appalto di 61 milioni, Psa Intermodal Italy NV del gruppo terminalista singaporiano PSA e l'operatore intermodale italiano Logtainer Spa si sono aggiudicati insieme la gara per la gestione del Terminal Intermodale di Interporto Padova. Il bando prevede la creazione di una nuova società, che assumerà la denominazione di Intermodal Terminal Padova Srl. 

In merito alla ripartizione delle quote, è previsto che Interporto Padova mantenga una partecipazione importante nella nuova società, pari al 30%, e nello statuto sono stabilite clausole di garanzia, quali ad esempio l'impossibilità di cambiare la destinazione intermodale dell'area senza l'assenso di Interporto Padova, indipendentemente dalla quote possedute nella newco oltre a diritti di vario genere a livello di organi sociali e di cessione quote. 

Alla gara per la selezione del partner strategico internazionale con cui Interporto Padova intende sviluppare il Terminal Intermodale, che era stata avviata lo scorso 30 maggio, aveva presentato una seconda offerta entro il termine del 30 settembre anche il raggruppamento formato dalla Rail Hub Milano Srl del gruppo Contship Italia e dalla Medlog Holding Italia Srl del gruppo MSC.

Il Terminal Intermodale di Interporto Padova si sviluppa su circa 300.000 metri quadri e nel 2024 ha movimentato un traffico pari ad un record di 411.958 teu tra container e semirimorchi, con un incremento del +6,4% sull'anno precedente, e oltre 8.000 treni in arrivo e partenza.


 

