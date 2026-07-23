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Armatori - Logistica 23/07/2026

Interporto Bologna, con l'aumento di capitale arriva Medlog

La società logistica del gruppo MSC contribuisce al rafforzamento patrimoniale necessario per sostenere gli investimenti infrastrutturali


L'assemblea dei soci di Interporto Bologna ha approvato il bilancio d'esercizio e la sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale sociale da 8 milioni di euro, deliberato lo scorso dicembre, operazione che rafforza la struttura patrimoniale della società e segna l'ingresso di Medlog Holding Italia (con il 17%), società logistica del gruppo MSC. L'operazione è stata sostenuta dagli altri soci (Città Metropolitana di Bologna, Camera di Commercio di Bologna e Mercitalia Rail) con l'obiettivo di consolidare l'assetto pubblico-privato dell'azienda.

Il rafforzamento patrimoniale puntellerà in primis gli investimenti infrastrutturali intrapresi da Interporto, rallentati dalle lungaggini dell'aumento di capitale successive alla decisione del primo azionista, il Comune di Bologna, di non partecipare: "Sono in corso – si legge in una nota di Interporto Bologna - i lavori di ampliamento del nostro terminal ferroviario, che porteranno a una crescita di 115.000 metri quadri della piattaforma, con la realizzazione di nuovi binari da 750 metri e di nuove gru a portale, e la cui conclusione è prevista entro il 2026.
 

Tag: inteporti

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