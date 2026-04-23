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Logistica - Personaggi 23/04/2026

Interporti, Gianpaolo Serpagli eletto presidente di UIR

Il nuovo incarico, deciso dall'assemblea dei soci, prevede la guida dell'associazione per il triennio 2026-2029

Gianpaolo Serpagli

L'assemblea dei soci di UIR (Unione Interporti Riuniti) ha eletto Gianpaolo Serpagli, presidente di Cepim S.p.A. – Interporto di Parma, alla presidenza dell'associazione per il triennio 2026-2029. L'assemblea ha, inoltre, nominato vicepresidenti Tiziana Maiori, dell'Interporto di Cervignano, con funzione vicaria, e Corrado Donà, dell'Interporto di Portogruaro.

Serpagli succede a Matteo Gasparato, che ha guidato UIR negli ultimi dodici anni, accompagnando l'Associazione in una fase di consolidamento e di crescente riconoscimento del ruolo strategico degli interporti italiani. UIR riunisce 26 interporti italiani e rappresenta il principale interlocutore del settore sui temi della logistica, dell'intermodalità, della sostenibilità e dello sviluppo infrastrutturale.

"Il mio impegno – ha dichiarato Serpagli - sarà innanzitutto quello di dare continuità a questo percorso, accompagnando l'attuazione della nuova legge sugli interporti e rafforzando il ruolo di UIR come soggetto di rappresentanza e coordinamento del sistema interportuale italiano. Nei prossimi anni sarà necessario lavorare per rendere gli interporti sempre più competitivi lungo i corridoi logistici nazionali ed europei, sostenere lo sviluppo del trasporto ferroviario merci, favorire gli investimenti nella rigenerazione e nell'innovazione delle infrastrutture esistenti e accompagnare la transizione digitale ed energetica della logistica".

"Gli interporti – ha aggiunto il neo-presidente - devono essere sempre più il punto di connessione tra porto, ferrovia, strada e sistema produttivo dei territori. Per questo UIR continuerà a essere un interlocutore autorevole delle istituzioni e degli operatori, con l'obiettivo di costruire una rete logistica moderna, efficiente, sostenibile e integrata. Lavorerò insieme a tutti gli interporti italiani – ha concluso Serpagli – valorizzando le specificità e le competenze di ciascuno. Solo attraverso unità, visione e concretezza sarà possibile rafforzare il ruolo del sistema interportuale e contribuire alla competitività del Paese".
 

Tag: inteporti

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