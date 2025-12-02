|
Intelligenza Artificiale e dogane, le soluzioni digitali di Customs Support Group

L'azienda del settore punta a risolvere le problematiche - tempistiche rallentate, errori umani, interruzioni della supply chain o sanzioni - legate al fisiologico iter operativo


Sul tema dell'Intelligenza Artificiale i sistemi doganali stanno producendo un'attenzione ed uno sforzo notevole in quanto si tratta di uno strumento che potrebbe davvero migliorare l'attività dei soggetti (in modo particolare gli spedizionieri) interessati. Ma è comunque evidente che il settore, per quanto essenziale nel flusso delle merci tra diverse nazioni, rimane per molti aspetti ancora quello step della supply-chain che si dimostra meno rapido nel processo di digitalizzazione e sviluppo tecnologico. La società di servizi doganali Customs Support Group (CSG) ha così deciso di intervenire in questa dinamica, focalizzandosi e investendo in soluzioni digitali che potessero risolvere le problematiche - tempistiche rallentate, errori umani, interruzioni della supply chain o sanzioni - legate al fisiologico iter operativo del proprio settore d'appartenenza. Il Gruppo, infatti, ha implementato l'Intelligenza Artificiale (IA) nei propri software di raccolta ed elaborazione di bolle e dichiarazioni doganali, con funzionalità all'avanguardia e su misura sulle necessità appena evidenziate. 

Le informazioni che gli operatori doganali devono raccogliere per poter emettere una bolla - ad esempio fatture, avvisi di arrivo e liste e polizza di carico - talvolta si presentano come dati non strutturati, oppure scritti a mano, o ancora tramite scansioni poco leggibili e in lingue diverse. La nostra funzionalità avanzata di riconoscimento ottico dei caratteri aiuta a superare questo ostacolo perché interpreta in modo efficace i formati e le lingue più comuni presenti nei documenti utili al completamento delle bolle doganali, consentendo di ridurre il tempo dedicato all'inserimento dei dati e di mantenere l'attenzione sulle attività operative.

È importante sottolineare però che l'IA implementata nei sistemi di Customs Support Group opera sempre con una supervisione umana: la bolla doganale parzialmente compilata dai sistemi non viene direttamente inviata alle autorità doganali o ai partner commerciali di riferimento, ma viene controllata da un esperto doganale fisico di Customs Support Group. Data la necessità di ridurre gli errori al minimo per evitare ostacoli negli scambi commerciali tra diversi Paesi, il sistema, terminata l'elaborazione dei dati, presenta i risultati ai dichiaranti che li controllano e li correggono (in caso di discordanze o imprecisioni). A fare la differenza però è la funzionalità di Machine Learning (ML), che permette ai sistemi di archiviare la correzione e applicarla a casi simili che si presenteranno, senza più ripetere lo stesso errore. 
 

