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Armatori - Logistica 20/07/2026

Industria subacquea italiana fattura 3,5 miliardi. Lo studio

Nel nostro paese ci sono 1.700 imprese potenzialmente riconducibili all'underwater economy


Circa 3,5 miliardi di euro: è quanto fattura in un anno l'industria subacquea italiana. Il dato emerge dal primo rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana, realizzato dall'osservatorio OsserMare di Informare, dall'Azienda Speciale della Camera di commercio Frosinone Latina, dal Polo Nazionale della dimensione Subacquea, da Unioncamere e Assonautica.

A fronte di una platea di circa 1.700 imprese potenzialmente riconducibili all'underwater economy, individuate attraverso una prima riclassificazione dei prodotti e una ricerca supportata da strumenti di intelligenza artificiale, il rapporto ha censito 189 imprese, che occupano complessivamente più di 63 mila addetti, pari allo 0,34% dell'occupazione nazionale. 

Queste aziende, spiega il rapporto, generano 30,5 miliardi di euro di fatturato, pari allo 0,72% del totale nazionale e producono 7,3 miliardi di euro di valore aggiunto, equivalenti allo 0,68% dell'economia italiana.
 

Tag: economia

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