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Armatori - Logistica 19/05/2026

Industria marittima, ok dei cantieri navali alla "Strategia" continentale

L'associazione di settore SEA Europe esprime apprezzamento per il documento pubblicato in ambito comunitario


SEA Europe, L'associazione europea dei cantieri navali e delle attrezzature marittime, ribadisce il proprio apprezzamento per la pubblicazione della Strategia europea per l'industria marittima e per il riconoscimento dell'industria manifatturiera marittima come settore strategico per il vecchio continente. 

In un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, incertezza economica globale e distorsioni competitive sempre più marcate, la Strategia offre un quadro tempestivo e quanto mai necessario per rafforzare la base industriale marittima europea e mantenere la competitività o riconquistare competitività e resilienza nei mercati trainanti individuati nella Strategia stessa. SEA Europe sostiene pienamente l'ambizione della Strategia di rafforzare la competitività e la resilienza dell'industria manifatturiera marittima europea (cantieri navali e produttori di attrezzature marittime), promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e mirare a salvaguardare condizioni di parità a livello globale.

SEA Europe osserva inoltre con particolare interesse l'individuazione, all'interno della Strategia, dei mercati trainanti, che rispecchiano quelli identificati nel manifesto di SEA Europe e nei successivi documenti sulla Strategia. Questi mercati trainanti rappresentano opportunità concrete per ancorare la domanda in Europa, accelerare lo sviluppo industriale e trasformare l'innovazione in successo commerciale. È pertanto essenziale che questi mercati vengano ora attivamente sviluppati attraverso azioni coordinate di politica industriale, strumenti di finanziamento efficaci e una stretta collaborazione tra industria e istituzioni.

L'obiettivo collettivo deve essere il raggiungimento della visione della Strategia per il settore manifatturiero marittimo, garantendo che una base produttiva industriale marittima solida, competitiva, resiliente e innovativa rimanga a lungo termine il fondamento dell'autonomia strategica, della difesa e della sicurezza (economica) dell'Europa.

A tal fine, SEA Europe e i suoi membri hanno già iniziato a preparare studi di fattibilità per i mercati chiave individuati e le relative catene del valore, come navi da crociera, traghetti, piattaforme offshore e navi militari. Questa attività mira a supportare discussioni basate su dati concreti con i decisori e le parti interessate a livello europeo e nazionale, con l'obiettivo di dimostrare come azioni industriali mirate possano produrre risultati tangibili per l'economia, gli obiettivi climatici e gli interessi di sicurezza dell'Europa.

SEA Europe ritiene che questi sforzi preparatori forniranno una solida base per le prossime discussioni nell'ambito dell'Alleanza per le catene del valore dell'industria marittima e di altre iniziative correlate a livello UE. L'associazione e i suoi membri sono pronti a partecipare in modo costruttivo a queste discussioni e a contribuire con la loro esperienza industriale, la conoscenza del mercato e le capacità tecnologiche.

SEA Europe ritiene che questi sforzi preparatori forniranno una solida base per le prossime discussioni nell'ambito dell'Alleanza per le catene del valore dell'industria marittima e altre iniziative correlate a livello UE. SEA Europe si impegna dunque a svolgere un ruolo attivo e di primo piano nell'attuazione della Strategia marittima industriale europea, lavorando in partenariato con le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le altre parti interessate.

Tag: cantieri

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