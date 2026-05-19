Industria marittima, ok dei cantieri navali alla "Strategia" continentale

SEA Europe, L'associazione europea dei cantieri navali e delle attrezzature marittime, ribadisce il proprio apprezzamento per la pubblicazione della Strategia europea per l'industria marittima e per il riconoscimento dell'industria manifatturiera marittima come settore strategico per il vecchio continente.

In un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, incertezza economica globale e distorsioni competitive sempre più marcate, la Strategia offre un quadro tempestivo e quanto mai necessario per rafforzare la base industriale marittima europea e mantenere la competitività o riconquistare competitività e resilienza nei mercati trainanti individuati nella Strategia stessa. SEA Europe sostiene pienamente l'ambizione della Strategia di rafforzare la competitività e la resilienza dell'industria manifatturiera marittima europea (cantieri navali e produttori di attrezzature marittime), promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e mirare a salvaguardare condizioni di parità a livello globale.

SEA Europe osserva inoltre con particolare interesse l'individuazione, all'interno della Strategia, dei mercati trainanti, che rispecchiano quelli identificati nel manifesto di SEA Europe e nei successivi documenti sulla Strategia. Questi mercati trainanti rappresentano opportunità concrete per ancorare la domanda in Europa, accelerare lo sviluppo industriale e trasformare l'innovazione in successo commerciale. È pertanto essenziale che questi mercati vengano ora attivamente sviluppati attraverso azioni coordinate di politica industriale, strumenti di finanziamento efficaci e una stretta collaborazione tra industria e istituzioni.

L'obiettivo collettivo deve essere il raggiungimento della visione della Strategia per il settore manifatturiero marittimo, garantendo che una base produttiva industriale marittima solida, competitiva, resiliente e innovativa rimanga a lungo termine il fondamento dell'autonomia strategica, della difesa e della sicurezza (economica) dell'Europa.

A tal fine, SEA Europe e i suoi membri hanno già iniziato a preparare studi di fattibilità per i mercati chiave individuati e le relative catene del valore, come navi da crociera, traghetti, piattaforme offshore e navi militari. Questa attività mira a supportare discussioni basate su dati concreti con i decisori e le parti interessate a livello europeo e nazionale, con l'obiettivo di dimostrare come azioni industriali mirate possano produrre risultati tangibili per l'economia, gli obiettivi climatici e gli interessi di sicurezza dell'Europa.

SEA Europe ritiene che questi sforzi preparatori forniranno una solida base per le prossime discussioni nell'ambito dell'Alleanza per le catene del valore dell'industria marittima e di altre iniziative correlate a livello UE. L'associazione e i suoi membri sono pronti a partecipare in modo costruttivo a queste discussioni e a contribuire con la loro esperienza industriale, la conoscenza del mercato e le capacità tecnologiche.

SEA Europe ritiene che questi sforzi preparatori forniranno una solida base per le prossime discussioni nell'ambito dell'Alleanza per le catene del valore dell'industria marittima e altre iniziative correlate a livello UE. SEA Europe si impegna dunque a svolgere un ruolo attivo e di primo piano nell'attuazione della Strategia marittima industriale europea, lavorando in partenariato con le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le altre parti interessate.