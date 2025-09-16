|
adsp napoli 1
17 settembre 2025, Aggiornato alle 16,04
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 16/09/2025

Incendi navali, World Shipping Council presenta il Cargo Safety Program

Un'iniziativa che mette sotto la lente merci pericolose dichiarate erroneamente o non dichiarate che vengono imbarcate sulle portacontainer


Con l'obiettivo di prevenire gli incendi navali, proteggere gli equipaggi, le navi, il carico dei clienti e l'ambiente marino, il World Shipping Council (Wsc) ha presentato il proprio "Cargo Safety Program", un'iniziativa che mette sotto la lente merci pericolose dichiarate erroneamente o non dichiarate che vengono imbarcate sulle portacontainer.

Il cuore del programma è uno strumento digitale di screening delle merci basato sulla tecnologia del National Cargo Bureau (Ncb). Analizza milioni di prenotazioni in tempo reale utilizzando ricerche per parole chiave, riconoscimento di modelli commerciali e algoritmi basati sull'intelligenza artificiale per identificare potenziali rischi. Gli avvisi vengono esaminati dai vettori e, se necessario, verificati tramite ispezioni fisiche mirate.

Il programma stabilisce inoltre standard di ispezione comuni per la verifica delle spedizioni e un ciclo di feedback sugli incidenti per garantire che l'esperienza acquisita in casi reali rafforzi la prevenzione. Al momento del lancio, hanno aderito al programma vettori che rappresentano oltre il 70% della capacità globale di trasporto di teu.


 

Tag: navi

Articoli correlati

Unesco, Grimaldi Lines sostiene la cucina italiana candidata a Patrimonio Immateriale dell'Umanità

Le esclusive crociere invernali di Costa Serena

Yang Ming ordina sette portacontainer dual-fuel da 15.880 teu

Una vacanza così la vivi solo con Costa

Navigazione sostenibile, accordo tra Ignazio Messina e la norvegese Jotun

Bunkeraggio, accordo tra Hapag-Lloyd e Shell per la fornitura di biometano liquefatto

In Corea RINA approva il design della nave per trasporto di Co2; a Gnl e H2-ready di Komac

"Grande Auckland", Grimaldi prende in consegna una nuova car carrier ammonia ready

Gnv apre un nuovo ufficio a Barcellona