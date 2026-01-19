|
Inaugurato in Egitto il Red Sea Container Terminal

La struttura nel porto di Sokhna è gestito da una joint venture internazionale


L'attracco della portacontainer Cma Cgm Iron ha ufficialmente inaugurato in Egitto le attività del Red Sea Container Terminal del porto di Sokhna. La struttura è gestita da una joint venture costituita dalla Hutchison Ports Sokhna del gruppo CK Hutchison Holdings di Hong Kong, dalla Golden Chance Investment Enterprise del gruppo armatoriale cinese Cosco Shipping Holdings e dalla società terminalista Cma Terminals del gruppo armatoriale francese Cma Cgm.

 Il terminal - concepito come snodo strategico tra Asia, Africa ed Europa all'interno della Suez Canal Economic Zone - dispone di quasi 2.600 metri lineari di ormeggi e un pescaggio di 18 metri, che gli consentono di accogliere navi portacontainer di grandi dimensioni, lunghe fino a 400 metri. 
 

