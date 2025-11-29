|
29 novembre 2025
Personaggi 29/11/2025

In memoria di Francesco Nerli: il ricordo dei sindacati a 5 anni dalla scomparsa

Un professionista, si legge nella nota congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti della Campania, "che ha saputo coniugare competenza, visione e una straordinaria capacità di dialogo con tutte le parti sociali e datoriali"

Francesco Nerli

Una nota in memoria di Francesco Nerli a cinque anni dalla sua scomparsa. L'hanno diramata le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti della Campania, con le lavoratrici e lavoratori tutti dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, che ricordano "con profonda gratitudine e affetto una figura che ha segnato in modo indelebile il mondo portuale italiano. presidente di sistema, uomo del lavoro e delle istituzioni, interlocutore rigoroso ma sempre leale, Nerli ha saputo coniugare competenza, visione e una straordinaria capacità di dialogo con tutte le parti sociali e datoriali".

"La sua azione – spiegano nella nota congiunta le organizzazioni sindacali e i lavoratori dell'AdSP - rimane ancora oggi un riferimento imprescindibile per chi opera ogni giorno per la crescita dei porti e per la tutela del lavoro portuale. Francesco non è stato soltanto un amministratore, Egli è stato un costruttore di equilibrio, un sostenitore della dignità del lavoro e della centralità del settore portuale nella vita economica del Paese. In questo momento di grandi discussioni e ipotesi di riforma della Legge 84/94, di cui è stato il nobile padre, non possiamo fare a meno di chiederci cosa direbbe lui. Probabilmente, con il suo sorriso ironico e la consueta lucidità, ci ricorderebbe che le riforme funzionano solo quando sanno distinguere le onde del mare dalle onde della improvvisazione. E su certe idee circolate di recente, diciamolo con garbo, avrebbe espresso un dissenso tanto fermo quanto educato, come solo Lui sapeva fare. A cinque anni dalla sua morte, il ricordo di Francesco Nerli non si affievolisce, continua ad accompagnarci come un faro discreto, che illumina la rotta senza mai sovraccaricare lo sguardo. A Lui va il nostro pensiero – conclude la nota in memoria di Nerli - il nostro rispetto e il nostro impegno a difendere un sistema portuale moderno, giusto e realmente al servizio del Paese".
 

