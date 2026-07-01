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Armatori - Infrastrutture 01/07/2026

In India MSC acquisirà il 49% del porto di Vizhinjam

Diverse fonti giornalistiche danno notizia anche di un ordine effettuato dal gruppo elvetico per la costruzione di venti portacontainer ultra-large


Incrementando la presenza del gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company nel mercato portuale indiano, Terminal Investment Limited (Til), società terminalistica di MSC, acquisirà una partecipazione del 49% nel porto di trasbordo di Vizhinjam, in India, attraverso un'operazione del valore complessivo di 1,4 miliardi di dollari. È anche in programma l'ampliamento del terminal, il cui completamento è previsto entro la fine del 2028.

Adani Ports & Special Economic Zone manterrà il controllo con una quota del 51%, continuerà a gestire il terminal e conserverà la maggioranza nel consiglio di amministrazione. L'operazione resta subordinata alle autorizzazioni delle autorità competenti.

L'acquisizione avviene in due fasi, con la prima che vede TiL pagare 539 milioni di dollari per versare i restanti 858 milioni entro il completamento del progetto a fine 2028. Attualmente il porto di Vizhinjam ha una capacità di traffico containerizzato pari a 1,6 milioni di teu all'anno che, con il completamento dei lavori in corso, sarà elevata a 5,7 milioni di teu entro la fine del 2028. 

Nuove navi per MSC
Pare che MSC abbia recentemente firmato un'importante commessa per venti portacontainers ultra-large con il cantiere cinese Hengli Heavy Industry. La notizia giunge da fonti giornalistiche estere riprese da media del settore nazionale. L'ordine riguarderebbe unità da 20 mila teu di portata, con sistema di propulsione dual fuel a Gnl. Ci sarebbe anche un'opzione per ulteriori navi. Le consegne sarebbero programmate a partire dal 2029.

Nonostante le indiscrezioni di mercato, Msc al momento non ha ancora rilasciato commenti o conferme. Se confermato, questo contratto di costruzione rappresenterebbe il più grande ordine di grandi navi portacontainer stipulato dal gruppo armatoriale con sede a Ginevra nel corso del 2026.
 

Tag: msc - cantieri

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