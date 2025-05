In Finlandia Prysmian inaugura una nave posacavi e amplia il suo stabilimento

Prysmian ha ampliato il suo stabilimento strategico di Pikkala, in Finlandia, e contestualmente ha inaugurato la nuova nave posacavi di ultima generazione, Prysmian Monna Lisa, ora pienamente operativa. All'evento hanno partecipato anche Anders Adlercreutz, ministro dell'Istruzione in Finlandia, Matti Lassila, Ambasciatore della Finlandia a Roma e Nicola Todaro Marescotti, Ambasciatore dell'Ambasciata Italiana, sottolineando il ruolo fondamentale della collaborazione internazionale nel promuovere l'innovazione tecnologica e lo sviluppo dell'istruzione, elementi chiave per accelerare la crescita.

Massimo Battaini, ceo di Prysmian, ha commentato: "Il business Transmission è fondamentale per la nostra crescita organica. Negli ultimi mesi abbiamo compiuto progressi straordinari e, grazie alla nostra visione di lungo termine, oggi vediamo la nostra posizione rafforzarsi ulteriormente con l'inaugurazione di questi due importanti asset. Il nostro è un investimento non solo per l'Europa, ma anche per la nostra sicurezza e l'indipendenza energetica globale. Le interconnessioni in cavo sono il cuore del sistema energetico europeo, e sono realizzate da noi, non solo qui in Finlandia, ma anche in Italia, Germania e Francia, dove stiamo investendo in capacità produttiva. Grazie alle nostre navi posacavi in grado di installare in acque molto profonde, possiamo connettere territori prima irraggiungibili".

Questi importanti traguardi sono in linea con l'impegno di Prysmian a soddisfare la crescente domanda di cavi sottomarini, trainata dal business delle interconnessioni e dell'eolico offshore. Dal 2018, Prysmian ha investito circa 850 milioni di euro per potenziare la propria capacità di installazione. Entro il 2028, Prysmian avrà 8 navi posacavi pienamente operative, più di qualsiasi altro player nell'industria.

Prysmian ha investito oltre 200 milioni di euro per aumentare la capacità produttiva di cavi sottomarini ad alta tensione a Pikkala, utilizzando un sistema di vulcanizzazione continua verticale (VCV). La nuova linea è installata all'interno della "Torre Prysmian" – l'edificio più alto di tutta la Finlandia - ed è in grado di produrre circa 1 km di cavo al giorno. Con un'altezza di oltre 185 metri, la torre stabilisce un nuovo record per la Finlandia ed è stata progettata per produrre cavi sottomarini HVDC 525 kV nel modo più efficiente possibile.

La nave posacavi Prysmian Monna Lisa è stata inaugurata ieri nel sito di Pikkala, in Finlandia. Progettata appositamente per l'installazione di cavi sottomarini, è dotata di due piattaforme rotanti da 7.000 e 10.000 tonnellate. La nave è la più sostenibile del mercato grazie al suo sistema di connessione a terra ad alta tensione (shore connection), un sistema a batteria ibrida e generatori diesel adatti alle miscele di biodiesel. Con una lunghezza di ben 170 metri, è ora pienamente operativa e dedicata alle operazioni di posa dei cavi sottomarini in tutto il mondo, con l'obiettivo di battere il record mondiale di profondità di posa stabilito dalla Prysmian Leonardo Da Vinci lo scorso anno.

Prysmian Monna Lisa si aggiunge flotta di navi che comprende otto unità posacavi e una varietà di mezzi d'interro altamente tecnologici (adatti a terreni sabbiosi e rocciosi), conferendo a Prysmian una posizione unica in termini di versatilità e flessibilità nei progetti.