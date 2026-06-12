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Armatori 12/06/2026

In Campania riparte il Metrò del Mare

Alicost dà il via a due linee: la prima arriva a Positano, la seconda raggiunge Acciaroli


Da sabato 13 giugno Alicost S.p.A., compagnia del Gruppo Lauro, riattiva i collegamenti del "Metrò del Mare", la rete di corse turistiche che unisce Salerno, il Cilento e la Costiera Amalfitana offrendo a residenti e visitatori un'alternativa concreta all'auto, al traffico e alle lunghe percorrenze su gomma. Un servizio che mette in relazione alcuni dei luoghi più suggestivi della regione e restituisce alla navigazione il suo ruolo più naturale: collegare territori, alleggerire le strade, rendere il viaggio parte dell'esperienza.

Saranno in particolare attive due linee: la Linea A1, dal lunedì al venerdì, collegherà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. Il servizio consentirà non solo di raggiungere il Cilento partendo da Salerno, ma anche di creare un collegamento diretto tra la costa cilentana e la Costiera Amalfitana, offrendo ai passeggeri la possibilità di spostarsi agevolmente tra due delle destinazioni turistiche più apprezzate del territorio regionale. Partenze alle 7.45 da Salerno (molo Manfredi) verso Agropoli e San Marco, alle 8.55 da Agropoli e alle 9.20 da San Marco in direzione Amalfi e Positano. Partenze alle 17.07 da Positano, alle 17.23 da Amalfi in direzione Agropoli e San Marco, partenza alle ore 18.45 da San Marco e alle ore 19.10 da Agropoli in direzione Salerno.

La Linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e collegherà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli, rafforzando l'accessibilità alle località della costa cilentana e favorendo gli spostamenti turistici nei giorni di maggiore affluenza. Partenze alle 8.00 da Salerno (molo Manfredi) sulla direttrice Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate - Acciaroli e alle 18.25 da Acciaroli sulla direttrice Acciaroli – San Marco – Agropoli – Salerno.

I prezzi, da 6 a 13,50 euro, sono decisamente popolari. "L'avvio dei collegamenti marittimi ad alta valenza turistica del Metrò del Mare – spiega Gennaro Esposito, amministratore Alicost - conferma il nostro impegno nella promozione di un modello di mobilità sostenibile, capace di coniugare le esigenze del turismo con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle risorse territoriali. Il trasporto marittimo rappresenta infatti una valida alternativa all'utilizzo dell'automobile, contribuendo alla riduzione delle emissioni, alla diminuzione del traffico stradale e al miglioramento della qualità della vita nelle aree costiere. Al tempo stesso, il servizio favorisce una fruizione più equilibrata e sostenibile delle destinazioni turistiche, rafforzando l'integrazione tra i territori del Cilento e della Costiera Amalfitana".

Tag: traghetti

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