07 dicembre 2025, Aggiornato alle 18,23
Eventi - Logistica 04/12/2025

In Bahrein Fincantieri e ASRY siglano un accordo di cooperazione industriale

L'intesa rafforza la presenza del Gruppo cantieristico nell'area del Golfo

(Ph: Aegean Airlines)

Fincantieri e ASRY (Arab Shipbuilding & Repair Yard), operatore di riferimento nei servizi di riparazione navale e marine nel Golfo del Bahrein, hanno sottoscritto un accordo di partnership volto a esplorare nuove opportunità di collaborazione nel settore della cantieristica navale. La firma è avvenuta a margine del 46° Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Per Fincantieri erano presenti il presidente, Biagio Mazzotta, ed Eugenio Santagata, direttore generale della Divisione Navi Militari, che ha siglato l'accordo insieme ad Ahmed AlAbri, Chief Executive Officer di ASRY. Questo accordo rappresenta per Fincantieri un'importante occasione di ingresso nel mercato navale del Bahrein e costituisce un ulteriore passo nel consolidamento della strategia e della presenza del Gruppo in Medio Oriente, anche attraverso una possibile collaborazione con Maestral, la joint venture tra Fincantieri ed EDGE.

In base al Memorandum of Understanding, le due società valuteranno congiuntamente opportunità per la progettazione e costruzione di unità navali militari di superficie fino a 80 metri di lunghezza, destinate all'impiego da parte della Marina e della Guardia Costiera del Bahrein. La partnership esplorerà anche la progettazione e costruzione di unità offshore di dimensioni analoghe, oltre all'esecuzione di contratti export nell'area del Golfo. L'intesa include inoltre servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per unità militari, commerciali e offshore, nonché lo scambio di know-how nella progettazione navale e nell'ottimizzazione dei processi produttivi.

secondo Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, "questo accordo rafforza il nostro posizionamento strategico nel Golfo e conferma la volontà di Fincantieri di sviluppare collaborazioni industriali di lungo periodo con partner di primo piano come ASRY. Unendo competenze complementari e visioni convergenti, poniamo le basi per una presenza solida e strutturata nel mercato navale del Bahrein, in linea con gli obiettivi della nostra piattaforma di esportazione integrata nell'area mediorientale".

Tag: fincantieri

