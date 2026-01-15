In arrivo per MSC Crociere 12 nuove navi nei prossimi 10 anni

Entro il 2035 la flotta di MSC Crociere, terza compagnia crocieristica al mondo, arriverà a contare 35 unità, rispetto alle 23 attuali, arricchendosi così di ben 12 nuove navi in soli dieci anni. Nel 2026 è previsto inoltre il varo della nuova ammiraglia MSC World Asia, mentre proseguono i lavori di costruzione di MSC World Atlantic, che entrerà in flotta nel 2027. Il piano industriale consentirà alla compagnia di rafforzare non solo la propria leadership a livello globale, ma anche di ampliare ulteriormente la già ampia offerta di destinazioni, itinerari e servizi di bordo.

Questi alcuni degli elementi emersi durante la conferenza stampa di presentazione delle strategie di MSC Crociere, tenutasi oggi a Milano, alla presenza di Leonardo Massa, vice president Southern Europe divisione crociere del Gruppo MSC, e di Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere e Andrea Guanci, direttore marketing di MSC Crociere. Nell'occasione è stata presentata in anteprima anche la nuova brand campaign di MSC Crociere che prenderà il via a partire da stasera.

"L'arrivo di MSC World Asia nel 2026 e di MSC World Atlantic nel 2027 rappresenta un ulteriore passo nella continua espansione della nostra flotta, che entro il 2035 raggiungerà 35 navi. L'investimento strategico in nuove unità della classe World Class e nella rivoluzionaria piattaforma New Frontier riflette il nostro impegno a offrire esperienze di crociera senza pari e a rafforzare la leadership globale di MSC Crociere. Ogni nuova nave non è solo un simbolo di innovazione tecnologica e sostenibilità, ma anche una straordinaria opportunità per contribuire all'economia e ai posti di lavoro nei cantieri e nei territori in cui operiamo", ha dichiarato Massa.

Per la prima volta MSC Poesia navigherà in Alaska portando con sé il suo esclusivo nuovo concept di lusso, l'MSC Yacht Club, nell'ambito di uno dei più importanti interventi di rinnovamento mai realizzati nella storia della compagnia che ha interessato anche la nave MSC Magnifica. Gli ospiti che saranno a bordo di MSC Poesia per la stagione inaugurale in Alaska potranno esplorare per la prima volta la maestosità dell'"Ultima Frontiera", con i suoi paesaggi spettacolari, la fauna selvatica e il ricco patrimonio culturale delle popolazioni native, con itinerari che includono Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm e Juneau (Alaska), oltre a Victoria (Columbia Britannica, Canada).

"MSC Poesia porterà il suo nuovo volto in Alaska, offrendo agli ospiti un'esperienza senza pari a bordo dell'MSC Yacht Club. Questo importante intervento di rinnovamento rappresenta un passo significativo nella nostra visione di crociere di lusso all-inclusive, unendo comfort esclusivo, servizi su misura e destinazioni straordinarie. Sono convinto che i paesaggi spettacolari dell'Alaska diventeranno presto una delle mete più affascinanti per i nostri ospiti, consolidando MSC Crociere come punto di riferimento nell'eccellenza e nell'innovazione del settore, arricchita dall'eleganza e dal lusso dell'MSC Yacht Club.", ha affermato Valentini.

Nel Mediterraneo, invece, già a partire da quest'estate, si aggiungeranno due nuove destinazioni: Syros, raggiunta da MSC Lirica, perla delle Cicladi, conquista con il suo mare dalle intense sfumature di blu, le iconiche case bianche e un patrimonio architettonico e artistico di straordinario valore, che ne fanno un autentico gioiello del Mediterraneo. A questa si affianca Marmaris, affascinante località della costa sud-occidentale della Turchia, dove il Mar Egeo incontra il Mediterraneo dando vita a uno scenario naturale di rara bellezza. La destinazione sarà toccata ogni settimana da MSC Divina, offrendo agli ospiti un'esperienza che unisce natura, cultura e atmosfere cosmopolite.

Tra le novità più attese, MSC Opera navigherà tutto l'anno nel Sud dei Caraibi, con nuovi itinerari pensati sia per la stagione invernale 2026/2027 sia per l'estate 2027. Per la prima volta, MSC Crociere offrirà crociere in quest'area anche nei mesi estivi e rafforzerà la propria presenza in inverno con due navi, dando così agli ospiti la possibilità di vivere il fascino dei Caraibi in ogni periodo dell'anno. MSC Opera sarà protagonista della nuova proposta MSC nella regione, con partenze da La Romana, nella Repubblica Dominicana, a partire dal 16 novembre 2026, e con un'operatività continuativa per tutto l'anno. Da aprile 2027, si aggiungerà un secondo porto di imbarco, Fort-de-France, capitale della Martinica, importante punto di accesso ai Caraibi francesi e facilmente raggiungibile anche dall'Europa. Le crociere avranno una durata di 7 notti, con la possibilità di scegliere anche la formula "butterfly", che consente di unire due viaggi consecutivi per una vacanza di 14 notti, visitando destinazioni diverse ogni settimana.

Durante l'inverno 2026/2027 anche MSC Seaview offrirà crociere di 7 notti da Fort-de-France verso destinazioni quali Pointe-à-Pitre (Guadalupa), Philipsburg (Sint Maarten), St. John's (Antigua e Barbuda), Basseterre (Saint Kitts e Nevis), Roseau (Dominica), Bridgetown (Barbados), Kingstown (Saint Vincent e Grenadine), Saint George (Grenada) e Castries (Saint Lucia).

Forte del crescente successo di MSC Crociere in Italia, un brand sempre più scelto da chi sogna una vacanza all'insegna del relax e della scoperta, è stata annunciata la presenza della Compagnia durante il game show "La Ruota della Fortuna", tra i premi del gioco finale, chiamato "La Ruota delle Meraviglie". L'iniziativa è in programma per sette settimane consecutive, da domenica 18 gennaio a domenica 8 marzo, per un totale di 49 puntate.

MSC Crociere ha infine presentato la nuova Brand Campaign globale con il claim "Best Holiday Ever", sviluppata in partnership con McCANN, uno dei principali network pubblicitari a livello internazionale. La campagna propone una rivisitazione dell'iconico brano dei Jackson 5, "ABC" che si trasforma in MSC reinterpretato in chiave contemporanea per raccontare l'idea di vacanza secondo MSC Crociere.

