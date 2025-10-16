|
17 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,26
Infrastrutture 16/10/2025

In arrivo dalla Cina nove gru per i terminal Psa di Genova e Marghera

I grandi impianti di piazzale elettrici e-Rtg, realizzati da Zpmc, sbarcheranno in Italia a fine anno

(Ph: World Cargo News)

La nave heavy lift Zhen Hua 35, salpata dal porto di Shanghai, in Cina, sta facendo rotta verso il Mediterraneo con a bordo anche alcune gru portuali destinate ai porti di Marghera e di Genova in Italia. Sono nove gru di piazzale 100% elettriche e-Rtg costruite da Zpmc per le quali nei giorni scorsi sono state finalizzate le operazioni di messa in sicurezza e saldatura a bordo della nave general cargo che le trasporterà in Europa.

Psa rende noto che per tre di queste l'arrivo a Venezia è stimato per fine anno, dopo un viaggio di oltre due mesi e con tappe intermedie in Marocco (a Tanger Med) e a Genova. Nel capologo ligure verrano sbarcate tra fine novembre e inizio dicembre sei macchine destinate a entrare in servizio a inizio 2026.

