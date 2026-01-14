|
adsp napoli 1
14 gennaio 2026, Aggiornato alle 16,23
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 14/01/2026

Il servizio transatlantico TUX di Cma Cgm include Salerno

La compagnia francese ha spiegato che il collegamento diretto tra la città campana e New York consentirà tempi di transito particolarmente competitivi


Cma Cgm ha annunciato che a partire dal 2 febbraio il suo servizio di linea transatlantico Turkey US Express (TUX) effettuerà scali anche al porto di Salerno. Con l'inclusione del porto campano, la nuova rotazione del servizio settimanale toccherà gli scali di Iskenderun, Aliaga, Istanbul Avcilar, Pireo, Salerno, New York, Norfolk, Savannah.

La compagnia francese ha spiegato che il collegamento diretto consentirà tempi di transito particolarmente competitivi, con una percorrenza stimata di soli dieci giorni tra Salerno e New York, tra le più rapide sul mercato transatlantico. La prima toccata nel porto campano sarà effettuata dalla nave Cma Cgm Lapis, con capacità di 4.360 teu.
 

Tag: cma cgm

Articoli correlati

È arrivata l'Happy Summer di Grimaldi Lines

Grimaldi celebra a Shanghai l'arrivo della "Grande Manila"

Bullismo e violenze sessuali in ambito marittimo, i nuovi codici di formazione Imo

Servizi feeder, Seatrade acquisisce una partecipazione strategica in JR Shipping

Accordo libero scambio UE–Mercosur: approvazione ok per Confitarma d'intesa con Ecsa

Ad Amsterdam nuovo "sbarco" per Nova Marine Carriers con Bolten e Ership

Cyber-attacchi alle navi, circolare del Mit per rafforzare la sicurezza

Grimaldi, da Intesa San Paolo finanziamento per tre navi di nuova generazione

L'estate 2026 di Costa Crociere