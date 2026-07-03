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03 luglio 2026, Aggiornato alle 08,54
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Logistica 03/07/2026

Il ruolo della logistica. Per Falteri (Federlogistica) "è diventata il sistema circolatorio dell‘economia"

Si è tenuta a Roma la XIV Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione, convocata dai ministeri degli Affari Esteri e delle Imprese e Made in Italy

Davide Falteri

"La logistica non è più soltanto trasporto delle merci: è il sistema circolatorio dell'economia". Ricorrendo ad una metafora di tipo anatomico, il presidente di Federlogistica, Davide Falteri, ha tenuto a precisare che "insieme alla ricerca, all'innovazione, alle università e alle Camere di Commercio Italiane all'Estero costituisce uno dei principali volani dello sviluppo industriale del Paese". Falteri ha sottolineato questi aspetti durante lo svolgimento della XIV Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione, convocata dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dedicata alla definizione delle linee strategiche dell'Italia per il 2026 sui mercati internazionali.

Il presidente di Federlogistica ha evidenziato come le imprese richiedano un accompagnamento costante nei processi di apertura ai mercati esteri: analisi, comunicazione internazionale, digitalizzazione dei processi, dematerializzazione documentale, interoperabilità dei dati, semplificazione amministrativa e sicurezza delle filiere. Ha inoltre richiamato l'importanza di valorizzare maggiormente il ruolo delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, considerate una rete strategica di relazioni, competenze e conoscenza dei mercati internazionali, da integrare sempre più efficacemente con l'azione del Governo, di ICE e della rete diplomatica.

"La vera sfida - ha concluso Falteri - non è soltanto esportare di più, ma rendere il nostro sistema produttivo sempre più attrattivo, connesso e competitivo. Il partenariato pubblico-privato non deve essere soltanto un principio da richiamare, ma un metodo di lavoro permanente".
 

Tag: convegni - economia

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