Il gruppo Grimaldi premiato con lo Spain Talks Business Award 2025

In un'epoca di grande attenzione alla tutela dell'ambiente e alla social responsibility, il turismo è chiamato a ripensare profondamente il suo modello di sviluppo. È questo il messaggio degli Spain Talks Awards, i prestigiosi riconoscimenti conferiti da Turespaña, l'Istituto di Turismo di Spagna, e pensati per premiare le imprese del settore che maggiormente si sono distinte nell'integrare sostenibilità e turismo.

Gli Spain Talks Awards sono suddivisi in quattro categorie: Media Award, Ambassador Award, Experience Award e Business Award, quest'ultimo conferito nel 2025 al Gruppo Grimaldi, quale impresa impegnata da anni nella creazione di valore, grazie ad un progetto ESG (Environmental, Social, Governance) sempre più articolato e a pratiche virtuose ormai consolidate, a favore di un turismo realmente sostenibile, accessibile e inclusivo.

"Siamo molto orgogliosi di ricevere questo premio, che è uno strumento potente di sensibilizzazione, condivisione e innovazione – ha dichiarato Francesca Marino, head of Passenger Department di Grimaldi Lines – Premiare le imprese, i prodotti e gli operatori che lavorano ogni giorno per un turismo più sostenibile, significa contribuire in maniera decisiva ad un cambiamento culturale diffuso".

"Il Gruppo Grimaldi, attivo nel settore del trasporto passeggeri via mare con i brand Grimaldi Lines, Minoan Lines, Finnlines e Trasmed, è un esempio luminoso di come le Compagnie di Navigazione possano integrare nei propri processi aziendali i principi di sostenibilità, accessibilità e inclusione, con riferimento non solo alla traversata marittima, ma anche alle destinazioni che raggiungiamo, al territorio con il quale interagiamo" ha concluso Francesca Marino.

In particolare, il viaggio dall'Italia alla Spagna, top destination Grimaldi Lines con il grande porto di Barcellona, offre all'utenza una vera esperienza di turismo lento, sostenibile e accessibile. La Spagna è infatti la meta su cui si alternano le due navi ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, i due gioielli della flotta che vantano un primato importante: sono infatti le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto, grazie alle innovative e super tecnologiche batterie al litio, che entrano in funzione durante le soste in banchina.

Gli Spain Talks Awards sono stati conferiti da Turespaña in occasione dell'omonima manifestazione, svoltasi a Roma lo scorso 29 ottobre. La seconda edizione degli Spain Talks – Caring for the Future, svoltasi presso gli Horti Sallustiani di Roma, ha rappresentato infatti un'occasione di incontro e confronto, con l'obiettivo di favorire il dialogo e lo scambio di buone pratiche tra Spagna e Italia.