11 novembre 2025
Eventi - Infrastrutture 11/11/2025

Il futuro degli scali italiani: a Roma l'assemblea pubblica di Uniport

Al centro del dibattito la semplificazione normativa, la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione del settore


Il presente e il futuro della portualità saranno al centro dell'assemblea pubblica Uniport che si terrà il 19 novembre a Roma (14.30 – 17.30, presso il Complesso Monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni, in Piazza di San Salvatore in Lauro, 15). L'evento pubblico vedrà i saluti istituzionali di: Edoardo Rixi - vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Raffaele Fitto - commissario Europeo vice presidente esecutivo alla Coesione e alle Riforme (in collegamento), Amm. Isp. (CP) Vincenzo Leone - vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Il confronto si articolerà intorno ai temi maggiormente correlati allo sviluppo del settore: semplificazione normativa, sostenibilità ambientale, digitalizzazione e competitività del sistema portuale nazionale nel contesto della rete logistica euromediterranea.

Il programma
Relazione introduttiva del presidente di Uniport, Pasquale Legora de Feo

Interventi istituzionali
Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Raffaele Fitto, commissario Europeo e vicepresidente esecutivo alla Coesione e alle Riforme (in collegamento);
Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone, vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

La tavola rotonda
Salvatore Deidda, presidente IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati;
Andrea Caroppo, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera;
Anna Maria Cisint, eurodeputata, membro della Commissione Trasporti (TRAN);
Gabriella Di Girolamo, componente dell'8ª Commissione del Senato;
Valentina Ghio, IX Commissione Trasporti della Camera;
Davide Bordoni, amministratore unico di RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.;
Donato Liguori, direttore generale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti;
Nicola Zaccheo, presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Le conclusioni
Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare

