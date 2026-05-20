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20 maggio 2026, Aggiornato alle 13,36
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Armatori 20/05/2026

I casi di pirateria marittima sono aumentati del 17% nel 2025

Pubblicato il rapporto annuale realizzato dall'International Maritime Organization

(Ph: Marine Inbox)

Nel corso del 2025 sono stati registrati nel mondo 171 casi di pirateria e di rapine armate contro le navi, in aumento del 17% rispetto ai 146 casi del 2024 e ai 150 del 2023. Lo attesta l'ultimo rapporto annuale sugli atti di pirateria marittima realizzato dall'International Maritime Organization (IMO). 

L'area maggiormente colpita è stata ancora una volta quella degli Stretti di Malacca e Singapore dove si sono verificati 122 incidenti (+34%), pari a oltre il 70% del totale globale. In quella specifica regione circa l'89% degli attacchi è avvenuto contro navi in navigazione.

Nell'area sono rimangono elevati i rischi per il personale marittimo essendo stati rapiti o presi in ostaggio 27 membri degli equipaggi. A seguire la regione dell'Africa occidentale con 21 incidenti (+24%), quella dell'Oceano Indiano con dieci incidenti (-47%) e l'area del Mar Cinese Meridionale con sei episodi (-40%).

Infine, anche il numero di rapine a mano armata e azioni di pirateria contro navi nelle regioni del Sud America e dei Caraibi è aumentato: ne sono state registrate cinque l'anno scorso, rispetto ai due soli episodi segnalati nel 2024.


 

Tag: pirateria

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