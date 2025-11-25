|
Hyundai Merchant Marine ordina otto portacontainer dual-fuel

Le navi saranno costruite nella Corea del Sud e consegnate entro il 2029

Otto portacontainer dual-fuel da 13.400 teu che potranno essere alimentate a gas naturale liquefatto. Le costruiranno due controllate del gruppo sudcoreano HD Hyundai per la connazionale HMM (Hyundai Merchant Marine). Il valore complessivo della commessa è di 1,46 miliardi di dollari, così suddivisi: 1,1 miliardi per HD Hyundai Samho Co. che realizzerà sei di queste navi, mentre una seconda commessa del valore di 363 milioni di dollari è destinata alla HD Hyundai Heavy Industries Co. ed è relativa alla costruzione delle altre due navi. 

La prima commessa prevede la consegna delle nuove portacontenitori entro l'aprile 2029. Le altre due unità navali della seconda commessa saranno invece già pronte per metà luglio 2028. Nel complesso, si tratta del maggior ordine di portacontainer ricevuto da Hd Hyundai dal 2007.
 

