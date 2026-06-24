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Logistica 24/06/2026

Hupac raddoppia le rotazioni tra Anversa e Busto Arsizio via Francia

I servizi settimanali collegano il terminal portuale dello scalo belga con la struttura in provincia di Varese


La società ferroviaria svizzera Hupac potenzia la propria offerta intermodale tra Anversa e Busto Arsizio via Francia annunciando l'introduzione di due ulteriori rotazioni settimanali tra il terminal Antwerp HTA e il terminal Busto Arsizio-Gallarate. 

L'offerta su questa direttrice sale così a quattro partenze settimanali in entrambe le direzioni. Nel complesso, tra Anversa e Busto Arsizio, Hupac mette ora a disposizione del mercato 20 rotazioni settimanali,16 delle quali sono via Germania.
 

Tag: ferrovie - porti

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