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Armatori - Politiche marittime 11/06/2026

Hormuz, Dominguez (Imo) chiede garanzie di sicurezza "credibili" per gli equipaggi

Il segretario generale dell'International Maritime Organization sollecita le compagnie a valutare accuratamente i rischi prima di tentare, con le proprie navi, l'attraversamento dello Stretto mediorientale

Arsenio Dominguez (Ph: GCaptain)

Arsenio Dominguez, segretario generale dell'Imo (International Maritime Organization), ha rilasciato una dichiarazione con la quale, rende noto la Federazione del Mare, manifesta grande preoccupazione per le notizie secondo cui le navi continuano a tentare di attraversare lo Stretto di Hormuz senza garanzie di sicurezza credibili, nonostante i rischi ben noti e il fatto che in recenti incidenti alcuni marittimi siano già stati uccisi, feriti e altri arrestati. "La mia principale preoccupazione è la sicurezza e la vita dei marittimi esposti a queste situazioni. Non devono essere esposti a condizioni in cui i rischi sono noti, significativi e chiaramente non mitigabili. La situazione attuale rimane estremamente instabile, senza garanzie di sicurezza affidabili. In tali circostanze, non si può parlare di navigazione sicura". 

"Ricordo con la massima fermezza - ha aggiunto Dominguez - che il comandante della nave e la compagnia di navigazione hanno la responsabilità ultima della pianificazione del viaggio e della conduzione di valutazioni del rischio accurate e realistiche, in conformità con gli obblighi previsti dai quadri di gestione della sicurezza stabiliti. Tali responsabilità sono fondamentali e devono essere esercitate con il massimo rigore".

Tag: imo

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