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Cultura 12/05/2026

Guardia Costiera e Stazione Zoologica Dohrn salvano a Procida una manta mediterranea

L'intervento reso possibile dal network di segnalazione e risposta rapida sviluppato nell'ambito del progetto LIFE ELIFE


Ieri mattina una manta mediterranea (Mobula mobular) è stata soccorsa e riportata in mare aperto lungo le coste dell'isola di Procida, grazie alla collaborazione attiva tra cittadini, militari della Guardia Costiera di Procida e ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn. L'intervento è stato reso possibile dal network di segnalazione e risposta rapida sviluppato nell'ambito del progetto LIFE ELIFE, co-finanziato dall'Unione Europea, che anche stavolta ha permesso di raggiungere un importante risultato di conservazione.

Intorno alle ore 8, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di una mobula in difficoltà lungo la linea di battigia di una spiaggia dell'isola. I militari della Guardia Costiera di Procida, prontamente allertati, hanno a loro volta contattato i ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Grazie a un'azione rapida e sinergica, è stato possibile accompagnare l'animale fuori dalle acque basse, consentendogli di riprendere il largo in autonomia.

Tag: ambiente

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