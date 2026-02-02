|
02 febbraio 2026, Aggiornato alle 13,07
Infrastrutture - Politiche marittime 02/02/2026

Guardia Costiera con Emsa a Napoli per testare l'impiego dei Rov

L'attività formativa con i "remotely operated vehicles" è stata completata al largo di Positano per investigare sul relitto del "Valsavoia"


Nell'ambito della collaborazione tra la Guardia Costiera e l'agenzia europea Emsa (European Maritime Safety Agency), il porto di Napoli ha ospitato la scorsa settimana un'importante attività formativa a bordo della nave Osv Genesis.

Dodici operatori della componente sommozzatori del corpo hanno partecipato a un addestramento specialistico sull'impiego dei Rov (remotely operated vehicles) di classe "work class". L'attività è stata completata in una missione operativa al largo di Positano per investigare sul relitto del Valsavoia.

L'incontro, aperto dal saluto dell'ammiraglio Aulicino (direttore marittimo della Campania e comandante del porto di Napoli), ha permesso di testare le straordinarie potenzialità dell'underwater service (Uws) di Emsa: un'eccellenza tecnologica che fornisce agli stati membri strumenti d'avanguardia per le operazioni subacquee più complesse. Un passo avanti fondamentale per la tutela dell'ambiente marino e la sicurezza dei nostri mari.
 

Tag: guardia costiera - formazione

