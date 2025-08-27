Grimaldi prende in consegna la "Grande Shanghai"

Il Gruppo Grimaldi ha preso in consegna la Grande Shanghai, prima delle dieci unità PCTC (Pure Car & Truck Carrier) di ultima generazione commissionate a China Merchants Heavy Industries Jiangsu. Di queste, le prime cinque unità sono in grado di trasportare 9.000 CEU (Car Equivalent Units), mentre le successive cinque offriranno una capacità superiore, pari a ben 9.800 CEU.

Dopo la Grande Tianjin, presa in consegna agli inizi di agosto, la Grande Shanghai è la seconda unità Ammonia Ready della flotta Grimaldi. Questo gioiello tecnologico combina elevata capacità di carico ed ecosostenibilità, abbattendo del 50% il consumo di carburante rispetto alle navi car carrier della precedente generazione.

Il design della Grande Shanghai è il frutto della collaborazione tra il Gruppo Grimaldi e lo studio di design e architettura navale Knud E. Hansen. La nave è lunga 220 metri e larga 38 metri, ha una stazza lorda di 91.611 tonnellate ed una velocità di crociera di 18 nodi. Sui suoi 14 ponti può trasportare sia veicoli elettrici che quelli alimentati da combustibili fossili.

La Grande Shanghai ha ottenuto la notazione Ammonia Ready dal Registro Italiano Navale (RINA), che certifica che potrà essere convertita all'utilizzo dell'ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio. Ma non è questa l'unica tecnologia green adottata a bordo di questa unità così innovativa. Progettata nel rispetto dei più alti standard, la nave ha ottenuto anche le notazioni di classe Green Plus, Green Star 3, Comfort Vibration and Comfort Noise Port.

La Grande Shanghai è dotata di mega batterie al litio dalla capacità totale di 5 MWh, e potrà, inoltre, ricevere energia elettrica da terra durante le soste in porto (cold ironing) negli scali dotati dell'infrastruttura necessaria. Entrambi i sistemi permettono di azzerare le emissioni durante le soste in porto.

La nave utilizza tutte le migliori tecnologie per l'ottimizzazione energetica: dai 2.500 metri quadrati di pannelli solari, alle pitture siliconiche per ridurre la resistenza all'avanzamento e sistemi smart di controllo della ventilazione e dell'aria condizionata. Il motore a controllo elettronico è dotato di sistemi di trattamento dei gas di scarico per abbattere le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) e di particolato (PM), e di un sistema di riduzione catalitica selettiva degli ossidi di azoto (NOx) sotto i livelli TIER III.

Ulteriori innovazioni tecnologiche che contribuiscono a ridurne ulteriormente l'impatto ambientale includono un sistema di Air Lubrication, un design dello scafo ottimizzato, e un innovativo timone denominato gate rudder installato per la prima volta su navi PCTC, composto da due pale foil posizionate ai lati dell'elica che migliorano l'efficienza propulsiva e la manovrabilità.

"Il Gruppo Grimaldi conferma il proprio impegno attivo e deciso nella transizione ecologica dello shipping", ha affermato l'amministratore delegato Emanuele Grimaldi. "Due anni e mezzo fa, quando fu firmato l'ordine per queste dieci straordinarie nuove unità, abbiamo scelto con determinazione di investire in un futuro carbon free, puntando su carburanti alternativi quali l'ammoniaca. Un investimento che continuiamo a sostenere con convinzione, certi che per mantenere la leadership nel nostro settore sia necessario offrire i migliori servizi di trasporto via mare con il minor impatto ambientale possibile. Con navi all'avanguardia come la Grande Shanghai, continueremo a supportare l'industria automobilistica globale con qualità, efficienza e sostenibilità".

La Grande Shanghai effettuerà il suo viaggio inaugurale sul servizio East Asia – East Africa, avviato dal Gruppo Grimaldi lo scorso giugno e ora alla sua terza partenza. Con a bordo 7.000 metri lineari di mezzi nuovi (camion, trailer, bus, trattori, macchine agricole, autocarri ed altri rotabili), la nave partirà dal porto cinese di Taicang all'inizio di settembre e successivamente scalerà quelli di Mombasa (Kenya) e Dar es Salaam (Tanzania).

In futuro, la Grande Shanghai è destinata a potenziare i servizi Grimaldi dedicati al trasporto di veicoli tra Asia Orientale e Nord Europa. Anche le altre 15 unità PCTC Ammonia Ready attualmente in costruzione per il Gruppo armatoriale partenopeo, in consegna tra il 2025 e il 2027, saranno impiegate su collegamenti dedicati al mercato asiatico.