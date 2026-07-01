Grimaldi prende in consegna la "Grande Oriente"

il Gruppo Grimaldi ha preso in consegna la nuova nave Grande Oriente. Costruita da China Merchants Heavy Industries Jiangsu, per la compagnia armatoriale partenopea si tratta della dodicesima unità PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ammonia ready, ossia predisposta per il futuro utilizzo dell'ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di carbonio.

Come le sue gemelle già in servizio, ossia Grande Shanghai, Grande Svezia, Grande Michigan e Grande Inghilterra, la nuova unità si distingue per l'elevata capacità di carico e il ridotto impatto ambientale, grazie a un design innovativo e alle numerose soluzioni tecnologiche installate a bordo. Lunga 220 metri e larga 38 metri, la Grande Oriente ha una stazza lorda di 93.145 tonnellate ed una velocità di crociera di 18 nodi. Sui suoi 14 ponti può trasportare sia veicoli elettrici che quelli alimentati da combustibili fossili, per una capacità massima di 9.000 CEU (Car Equivalent Units).

Il nome della nave celebra l'espansione del Gruppo Grimaldi verso i mercati dell'Oriente, dove negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza attraverso una rete di servizi marittimi sempre più estesa, frequente e capillare, in grado di collegare mercati strategici ad un network globale che conta oltre 150 porti in cinque continenti. Coerentemente con questa strategia, la Grande Oriente effettuerà il suo viaggio inaugurale proprio sul servizio Asia-Europe, con 700 metri lineari di carico rotabile e oltre 6.200 auto in partenza nei prossimi giorni da Taicang (Cina) con destinazione Portbury (Regno Unito).

Dal punto di vista ambientale, la Grande Oriente ha ottenuto la notazione Ammonia Ready dal Registro Italiano Navale (RINA), che certifica che potrà essere convertita all'utilizzo dell'ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio. Ma non è questa l'unica tecnologia green adottata a bordo di questa unità così innovativa, capace di abbattere del 50% il consumo di carburante rispetto alle navi car carrier della precedente generazione.

Progettata nel rispetto dei più alti standard, la Grande Oriente ha ottenuto anche le notazioni di classe Green Plus, Green Star 3, Comfort Vibration and Comfort Noise Port. La nave è dotata di mega batterie al litio dalla capacità totale di 5 MWh, e potrà, inoltre, ricevere energia elettrica da terra durante le soste in porto (cold ironing) negli scali dotati dell'infrastruttura necessaria. Entrambi i sistemi permettono di azzerare le emissioni durante le soste in porto.

La nave utilizza tutte le migliori tecnologie per l'ottimizzazione energetica: dai 2.500 metri quadrati di pannelli solari, alle pitture siliconiche per ridurre la resistenza all'avanzamento e sistemi smart di controllo della ventilazione e dell'aria condizionata. Il motore a controllo elettronico è dotato di sistemi di trattamento dei gas di scarico per abbattere le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) e di particolato (PM), e di un sistema di riduzione catalitica selettiva degli ossidi di azoto (NOx) sotto i livelli TIER III.

Ulteriori innovazioni tecnologiche che contribuiscono a ridurne ulteriormente l'impatto ambientale includono un sistema di Air Lubrication, un design dello scafo ottimizzato, e un innovativo timone denominato gate rudder installato per la prima volta su navi PCTC, composto da due pale foil posizionate ai lati dell'elica che migliorano l'efficienza propulsiva e la manovrabilità.

"La Grande Oriente non è soltanto una nuova nave all'avanguardia, ma anche il simbolo di una strategia che guarda con convinzione ai mercati orientali, oggi sempre più centrali per i flussi del commercio mondiale", ha dichiarato Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi. "Grazie ai continui investimenti nella flotta e all'espansione della nostra rete di servizi, rafforziamo la capacità del Gruppo di offrire collegamenti marittimi sempre più estesi, frequenti e sostenibili, mettendo a disposizione dei nostri clienti, in particolare dei produttori di veicoli, soluzioni logistiche sempre più efficienti".